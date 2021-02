Brrr, met winters weer glibberen over de weg- niets aan te doen zeker? Juist wel: eerste hulp bij slipgevaar

Video Oversteken­de koala zorgt voor ravage op Australi­sche snelweg

9 februari Een onverschrokken koala heeft in de ochtendspits van het Australische Adelaide voor een verkeerschaos gezorgd. Het diertje stak in alle vroegte een zesbaanssnelweg over en veroorzaakte zo een kettingbotsing met vijf auto’s. Daarbij vielen een aantal lichtgewonden. De koala zelf bracht het er levend en wel van af.