‘Burnt Hair': Elon Musk lanceert eigen parfum en harkt binnen paar uur al miljoen dollar binnen

Eén flesje kost 100 dollar (103 euro). Musk verdiende binnen enkele uren een miljoen dollar (1,03 miljoen euro), zo beweert de flamboyante miljardair.



De slogan voor Musks nieuwe geurtje is the essence of repugnant desire, oftewel: de essentie van weerzinwekkend verlangen. Of het parfum ook echt naar verbrand haar ruikt, blijft een verrassing. Het is zowel geschikt voor mannen als vrouwen, aldus Musk.

‘Onvermijdelijk’

‘Met een naam als die van mij (musk, oftewel muskus, is een veelvoorkomend parfumingrediënt, red.) was het onvermijdelijk om in de geurindustrie te stappen’, zegt de Tesla-topman nog op Twitter. ‘Waarom heb ik me er eigenlijk zo lang tegen verzet?’ Het parfum zou vanaf begin volgend jaar verzonden worden naar de kopers.

Eerder lanceerde de ondernemer al onder meer een Tesla-tequila en petjes van The Boring Company, zijn tunnelgraafbedrijf. Eén van zijn meest opvallende verkoopstunts tot nu toe was een vlammenwerper. Daarmee haalde hij in 2018 zo’n 10 miljoen op voor The Boring Company. Hij verkocht ook al eens ‘short shorts’ (korte shorts), om Musks overwinning te vieren op beleggers die tegen de elektrische automaker hadden gewed - nu het meest waardevolle autobedrijf ter wereld.

En nu is daar dus een The Boring Company-parfum van verbrand haar. Of er een verband is met de vlammenwerpers, is niet duidelijk.

