Chauffeurs milieuvriendelijke wagen krijgen meeste bonnen

In totaal vielen er 5,8 miljoen bonnen op Nederlandse deurmatten. Bijna de helft (46 procent) is voor een overtreding binnen de bebouwde kom. 1,8 miljoen prenten (31 procent) zijn op de snelweg verdiend, de rest van de snelheidsovertredingen op buitenwegen.



Opmerkelijk genoeg zijn het juist bestuurders van als milieuvriendelijk geldende personenauto’s die het gaspedaal het vaakst te hard indrukken. Liefst 63 procent van de plug-in hybrides - stekkerauto's in de volksmond - kreeg in 2017 minimaal één bekeuring.



Volledig elektrische wagens scoren met 45 procent ook zeer hoog. Ter vergelijking: benzineauto's rijden veel minder vaak te hard. Slechts 3 op de 10 eigenaren (28 procent) haalde minstens één prent. Dieselrijders hengelen met 46 procent wel weer relatief veel bonnen binnen.

Volledig scherm Twee Tesla's worden opgeladen. Bestuurders van de elektrische wagen zijn boete-kampioenen.

Verklaring

Kijken we naar automerken dan zien we ook hier de milieuparadox: Tesla-bezitters worden met afstand het meest bekeurd. Van de bijna 9.000 eigenaren ontving liefst driekwart minstens één prent.



Tegelijk blijft Tesla - de hype ten spijt - slechts een zeer bescheiden speler. Nemen we de dertig best verkochte automerken in Nederland dan staan Audi-rijders bovenaan: bijna de helft ontving zeker één bon. BMW (45,7 procent) en Volvo (45,1 procent) completeren de top drie.



Een verklaring voor de bonnenregen voor ‘groene’ auto's halen geeft het CBS niet. ,,Wij zien het verband ook, maar geven enkel de cijfers,” zegt woordvoerder Maarten Bloem. Dus of automobilisten hun zorg om het milieu afkopen en dan er vol op los scheuren is onduidelijk. Het kan ook zijn dat de snelheidsbeleving in elektrische auto's anders is en bestuurders zachter denken te rijden dan in werkelijkheid.

Verkeersveiligheid

Met het verkeersbonnenonderzoek, waarvoor gegevens van bonnenverwerker CJIB en de RDW zijn gekoppeld, wil het CBS een bijdrage leveren aan de verkeersveiligheid. ,,Verkeersveiligheid is een belangrijk maatschappelijk thema,” zegt Bloem. ,,Bij een derde van alle dodelijke ongevallen speelt te hard rijden een rol, blijkt uit recent onderzoek van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid.”



Eerder keek het statistiekbureau wel naar zware verkeersmisdaden, maar daar vallen slechts een deel van de snelheidsovertredingen onder. Ook is bestuurders gevraagd naar te hard rijden en appen in het verkeer.



Het aantal jaarlijkse verkeersdoden is overigens tussen 2007 en 2017 gedaald van 791 naar 613. Het aantal ernstige verkeersgewonden zit echter al jaren in de lift. In 2016 raakten 21.400 mensen ernstig gewond in het verkeer, bijna 7.000 meer dan een decennium eerder.

Volledig scherm Jongeren krijgen beduidend sneller een bekeuring dan senioren © ANP

Jongeren meer bekeurd

Deels komt dat doordat het Nederlandse wagenpark nog steeds toeneemt. In januari reden er 8,4 miljoen personenauto’s rond, een half miljoen meer dan in 2009. In totaal reden motorvoertuigen vorig jaar 134 miljard kilometer in Nederland. Dat is bijna 2,8 miljoen keer de wereld rond of 352.631 ritten naar de Maan.



Het CBS zoomde ook in op leeftijd. Niet heel verrassend werden jongeren het vaakst op de bon geslingerd. Van de 19-jarige autobezitters kregen bijna vier op de tien (37,6 procent) een bekeuring in 2017. Onder 80-plussers kreeg slechts 17,9 procent minstens één bon. Dat zou echter ook kunnen doordat ze veel minder kilometers rijden.

Jongeren worden naar verhouding niet alleen vaker bekeurd, bij snelheidsbekeuringen ligt de gemiddelde overschrijding van de maximumsnelheid ook hoger dan bij ouderen. 18-jarigen overschreden de limiet met gemiddeld 9,7 kilometer per uur, 80-plussers met gemiddeld 7,1 kilometer per uur.

Het CBS keek niet naar het verschil tussen mannen en vrouwen of waar in Nederland automobilisten wonen. ,,We moesten keuzes maken.”

Op naam van de baas

Personenauto’s op naam van een bedrijf werden naar verhouding vaker bekeurd voor te hard rijden dan auto’s van particulieren. Van alle auto’s van particulieren werd 31 procent één keer of vaker bekeurd in 2017, bij bedrijfsauto’s loopt de teller op tot 35 procent. Uit eerder onderzoek blijkt dat automobilisten meer risico in het verkeer nemen nu de wagen niet van hen zelf is.

Top vijf meest beboete automerken 1. Tesla Volledig scherm Driekwart van de 9.000 Tesla-eigenaren kreeg minstens één snelheidsbon © Taxi Electric 2. Audi

Volledig scherm Een Audi A6. Bijna de helft van de Audi-bestuurders (47,9 procent) werd één of meermaals bekeurd. © Bart Hoogveld

3. BMW

Volledig scherm Een BMW X5. 45.7 procent van de BMW-rijders hengelde in 2017 zeker één prent binnen. © Bart Hoogveld

4. Volvo

Volledig scherm Het Zweedse Volvo scoort goed in de bonnen top. 45,1 van de bestuurders haalde minstens één bekeuring © pr-foto

5. Land Rover

Volledig scherm Eigenaar van een Land Rover? Grote kans (45,0 procent) dat u met regelmaat bonnen pakt. © REUTERS

Top vijf minst beboete automerken

1. MG

Volledig scherm Rijders van het Britse automerk MG zijn zuinig op hun automobiel. Slechts 7,6 procent pakte in 2017 minstens één bon. © EPA

2. Rover

Volledig scherm De Rover Streetwise. Rover-rijders halen weinig bonnen, minder dan 1 op de 5 bestuurders haalde in 2017 tenminste één bekeuring © GPD

3. Daewoo

Volledig scherm De Daewoo Matiz. Eigenaren van een Koreaanse Daewoo hengelen weinig snelheidsbonnen tegen. 19,9 procent van de bestuurders kreeg één of meer bonnen.

4. Daihatsu

Volledig scherm Daihatsu-bestuurders zijn behoorlijk brave chauffeurs. Slechts 1 op de 5 pakt veel bonnen (20,1 procent) © Shutterstock

5. Suzuki