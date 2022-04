Check je racefiets, draag een helm en nog 5 tips om veilig te wielrennen

Zo krijg je ouders uit de auto en op de fiets naar school in de ochtend­spits

Schots en scheef geparkeerde auto’s in de ochtendspits en piepjonge fietsertjes en voetgangers die daartussendoor glippen. Bij menig basisschool is het een chaos in de ochtendspits. Maar hoe krijg je ouders nu uit die auto en op de fiets? In Bunschoten proberen ze het met een heuse spaaractie.

13 april