Chinese autoriteiten roepen Tesla op het matje vanwege mankementen

Een van de beroemdste autowegen ter wereld is kapot: kan hij nog gerepa­reerd worden?

3 februari De kustweg tussen San Francisco en Los Angeles, pal langs de Stille Oceaan, is geliefd bij toeristen en filmmakers. De kaskraker Basic Instinct, de serie Big Little Lies en tal van andere Hollywoodproducties gebruikten hem als decor, vaak zelfs in de openingsshots. Maar nu is er een stuk uit deze beroemde weg geslagen.