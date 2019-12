Chinese elektrische SUV komt verbazingwekkend goed uit crashtest EuroNCAP

Enorme prijsver­schil­len nieuw rijbewijs per gemeente: van 32,95 tot 102,45 euro

11:14 Voor vervanging van een rijbewijs ben je in de ene gemeente veel duurder uit dan in de andere. Dat blijkt uit onderzoek van Independer. De kosten voor een nieuw rijbewijs, nadat het is gestolen of kwijtgeraakt, variëren van 32,95 euro tot 102,45 euro. Voor een spoedaanvraag moet tussen de 67,05 euro en 136,55 euro worden betaald.