Citroën C1 (2005 - 2014): charmant en zuinig

Aankoopadvies Citroën C1 (2005 - 2014)

• Als het kan, bekijk de Citroën van onderen. Ondanks dat ze relatief jong zijn, hebben ze de neiging tot roesten. Met name de uitlaat roest erg snel.

• Controleer of de bak nog goed werkt. Met name bij exemplaren met een hogere kilometerstand (120.000 of meer) wordt deze nog weleens vervangen.

• Ook de koppeling is niet helemaal vrij van kuren. Deze kan gevoelig zijn voor lekkage.

• Check of de achterklep goed opent en sluit. Deze is nogal fragiel en vouwt relatief snel om.

• Check of de originele katalysator er nog in zit, veelal is deze al eens een keertje vervangen.

• Ook handig om de achterkant van de Citroën C1 te controleren, in verband met lekkage bij de achterdeuren en achterbak. Als daar water naar binnen lekt, kan dat zorgen voor schimmelvorming op de achterbak.

• Check de rubbers bij de ramen van de achterdeuren. Deze worden snel poreus. Hierdoor kunnen de ruiten naar beneden vallen.

• De waterpomp is een zwak punt bij de motor van de Citroën C1. Deze kan relatief snel lekken. Als dit te erg wordt, kan het blok oververhit raken, waardoor de koelvloeistof weglekt.

• De Citroën is een zeer basaal uitgeruste auto. Houdt er rekening mee dat de auto weinig comfort verhogende features kent.

• Zo hebben lang niet alle Citroëns C1 de beschikking over centrale deurvergrendeling. De deurcilinders en sloten kunnen hierdoor extra snel sluiten.

Aanbod

De Citroën C1 is de op één na best verkochte Citroën aller tijden, op nummer 1 staat de Citroën BX. Er zijn zeer veel occasions te vinden van deze kleine Citroën. Op AutoTrack.nl staan er zo’n 1.400 exemplaren te koop. Bijna 750 daarvan zijn van de eerste generatie. Dat zijn bijna allemaal uitvoeringen met een benzinemotor, slechts 2 (!) zijn uitgerust met een diesel. Ook zijn vijfdeurs varianten véél beter vertegenwoordigd in het aanbod: bijna 600 stuks hebben vijf deuren.

Bijna alle uitvoeringen hebben een handbak, slechts 45 exemplaren hebben een halfautomaat.

De C1 is een auto die typisch wordt ingezet als tweede auto voor kleine afstanden. De meeste exemplaren hebben er nog geen 100.000 kilometer opzitten. Qua opties zijn er twee dingen die erg belangrijk zijn voor de restwaarde en het comfort: stuurbekrachtiging en airconditioning. Ongeveer tweederde is uitgerust met airconditioning.

Profiel

De Citroën C1 is een kleine, eenvoudige, doch charmante auto. Net als illustere voorgangers zoals de Citroën 2CV. In geest is het weliswaar een echte Citroën, maar de C1 is een liefdesbaby uit een nest van drie. De auto is namelijk gelijk aan de Peugeot 107 en Toyota Aygo. Het project was een samenwerking van PSA (het moederbedrijf van Peugeot en Citroën) en Toyota.

Bij kleine auto’s is de winstmarge per auto heel erg laag, maar de ontwikkelingskosten zijn erg hoog. Dat is de reden waarom merken met elkaar samenwerken aan een kleine stadsauto. Citroën en Peugeot waren verantwoordelijk voor de productiefaciliteit en Toyota grotendeels voor de techniek. Zo komt de benzinemotor van Daihatsu, tevens eigendom van Toyota.

Qua uiterlijk is de Toyota het meest afwijkend. De Citroën en Peugeot 107 lijken wat meer op elkaar, met name de achterkant is behoorlijk inwisselbaar. De Citroën C1 was leverbaar als drie- en vijfdeurs hatchback. De achterste ‘deur’ is overigens een grote ruit, dit om kosten te besparen. Aanvankelijk was de auto alleen leverbaar met een 1.0i driecilinder met 4 kleppen per cilinder. Het torretje is goed voor 68 pk en 93 Nm. De motor stelt de auto niet in staat tot grootse prestaties, maar het verbruik is aangenaam laag.

Voor de echte vrekken is er een Citroën C1 met dieselmotor. Het betreft de 1.4 HDI, die 55 pk en 130 Nm levert. Een groot verschil naast de brandstof is het aantal cilinders en kleppen per cilinder: 4 en respectievelijk 2. Aanvankelijk zijn er twee uitvoeringen beschikbaar. De eerste is de ‘Seduction’, die erg basic (lees: kaal) is uitgerust. De Ambiance is aanzienlijk luxer met items als centrale deurvergrendeling, stuurbekrachtiging en elektrisch bedienbare ruiten aan de voorzijde.

De Citroën C1 wordt in 2009 voorzien van een facelift waarbij de auto een nieuwe snoet krijgt. Verder zijn er nieuwe kleuren leverbaar en nieuwe wielen. Ook komen er meer uitvoeringen beschikbaar: Seduction+, Selection en Exclusive. Drie jaar later, in 2012, acht Citroën het wederom tijd voor een opfrisbeurt. De C1 krijgt andermaal nieuwe bumpers met vernieuwde LED-koplampen. De eerste generatie C1 is een enorm belangrijke auto voor Citroën geweest. In de top jaren 2010 en 2011 worden er per jaar meer dan 11.000 stuks van verkocht. In 2014 wordt de C1 opgevolgd door een compleet nieuwe C1, die wederom zijn basis deelt met een Peugeot (108) en Toyota (Aygo).