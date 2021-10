CJIB-cijfers: per week ruim 850 boetes voor telefoongebruik op de fiets

Sinds juli 2019 is het verboden om elektronische apparaten, zoals mobiele telefoons, tablets of muziekspelers, tijdens het fietsen vast te houden. Handsfree bellen en luisteren is wel toegestaan, middels een houder of in de (jas)zak. Als de telefoon in een houder zit, mag hij bijvoorbeeld ook als navigatiesysteem worden gebruikt en aangeraakt. Op vasthouden tijdens het fiets staat een boete van 100 euro, exclusief 9 euro administratiekosten.



Uit onderzoek blijkt dat mensen onveiliger fietsen als ze door een telefoon worden afgeleid. Appende fietsers slingeren bijvoorbeeld meer en kijken minder om zich heen. Maar ze fietsen ook langzamer. Er zijn aanwijzingen dat fietsers zo de risico’s kunnen compenseren, maar dat is niet zeker omdat hier geen goed onderzoek naar is gedaan.



Omdat ook gedetailleerde registratie van fietsongelukken ontbreekt, schrijft NU.nl, is het onduidelijk of het verkeer veiliger is geworden sinds het telefoonverbod in juli 2019 in werking trad. Bij de invoering in 2019 gaven deelnemers aan enquête van het wetenschappelijk instituut voor verkeersveiligheid, SWOV, minder vaak te bellen met een telefoon in hun hand.