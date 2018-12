CO2-uitstoot auto’s daalt voor derde jaar op rij niet

Gemiddeld stoot een nieuwe auto in 2018 112 gram CO 2 per kilometer uit, , blijkt uit nieuwe cijfers van de RAI Vereniging. In 2015 was de uitstoot 102 gram per kilometer. ,,Mensen kopen weer grotere, zwaardere auto’s’’, zegt Floris Liebrand van de RAI Vereniging.

Vooral de suv’s en crossovers, auto’s die hoog op de wielen staan, zijn populairder dan ooit. Dit jaar worden er ruim 100.000 verkocht. Die hoge instap, geliefd bij veel senioren, heeft een prijs: het verbruik en dus ook de CO 2 -uitstoot ligt 10 tot 15 procent hoger dan bij een vergelijkbare lage auto. Auto’s krijgen steeds meer pk’s onder de motorkap om die grote auto’s vlot over de wegen te sturen.

Klimaatdoelen

In 2016 vloog de uitstoot van nieuwe auto’s voor het eerst omhoog. Vorig jaar was er opnieuw een stijging en dit jaar is het weer niet gelukt om de uitstoot terug te dringen. Doordat auto’s niet minder, maar méér broeikasgas zijn gaan uitstoten raken de klimaatdoelen van de overheid verder uit zicht. In 2030 zouden er alleen nog emissieloze auto’s verkocht mogen worden, volledig elektrisch dus. Autofabrikanten denken dat tegen 2030 slechts een kwart van hun nieuwe auto’s elektrisch zal zijn.

Consument

De auto-industrie krijgt uit Brussel wel forse eisen opgelegd qua uitstoot. In 2021 mag die niet meer zijn dan 95 gram CO 2 per kilometer, en in 2030 moet dat waarschijnlijk nog eens 30 tot 35 procent lager zijn. Daarbij gaat het om gemiddelden. Een fabrikant kan bijvoorbeeld tien elektrische modellen op de markt brengen en een veelvoud aan benzine- en dieselauto’s en tóch die reductie te halen. Wat de consument zelf uiteindelijk besluit te kopen, brandstof of elektrisch - ligt buiten de macht van de automakers.

Toch denkt de sector dat de auto die alleen op benzine of brandstof rijdt uitsterft. Minimaal een plug-in hybride zal op den duur de norm worden. Volkswagen bijvoorbeeld kondigde deze week aan dat de laatste generatie auto’s op fossiele brandstof over 8 jaar wordt gebouwd.

Dit jaar zijn er tot 1 december bijna 18.000 volledig elektrische auto’s verkocht, ruimschoots een verdubbeling ten opzichte van 2017, maar de uitstoot van de andere auto’s stijgt sneller dan de elektrische auto’s goed kunnen maken.

Nederland is niet het enige land met een stijgende CO2-uitstoot van nieuwe auto’s. Ook in omringende land is dat zo. De dalende populariteit van diesels, die doorgaans minder CO2 produceren draagt daaraan bij. Vergeleken met Duitsland waar de gemiddelde uitstoot zo'n 20 procent hoger ligt, doet Nederland het niet slecht.

Leasen