Code oranje in deel van land door verraderlijke gladheid, al heel veel ongelukken

ijzel op de wegVoor de provincies Limburg, Brabant en Gelderland is code oranje afgegeven vanwege de gladheid die is ontstaan door ijzel. In de rest van het land is code geel van kracht, behalve voor de westelijke kustprovincies en Friesland. Volgens de ANWB zijn er afgelopen nacht veel ongelukken gebeurd door gladheid. ,,Zeker rond Arnhem en Nijmegen”, aldus een woordvoerder.

Het KNMI waarschuwt dat in Limburg de gladheid kan aanhouden tot in de middag. Op andere plekken duurt het tot in de ochtend.

Ook Weeronline waarschuwt dat het lokaal spekglad kan zijn. ,,In het oosten van Brabant en Limburg kan de komende uren ook wat (natte) sneeuw vallen”, aldus het weerbureau. In het zuiden van Limburg kan het om een dun laagje sneeuw gaan.

De minimumtemperatuur ligt in de nacht tussen de 5 graden in het noordwesten en -1 graad in het zuidoosten van het land, aldus het KNMI. ,,De wind gaat uit het noordwesten waaien en is zwak tot matig. In de westelijke kustgebieden is de noordelijke wind af en toe krachtig, windkracht 6.”

Meerdere ongelukken

De afgelopen uren heeft de gladheid op meerdere plekken voor problemen gezorgd. Zo zijn er meerdere ongelukken gebeurd op de A27 en de A32.

Op de A1 gebeurden zeker 10 ongevallen. Op de A12 bij Arnhem gebeurden zeker zes ongevallen. Auto’s raakten van de weg en botsten voornamelijk tegen vangrails. Daarnaast gebeurden er ook diverse ongelukken op de A348 (Arnhem-Dieren) en de A30.

Door de gladheid hebben ook meerdere ongelukken plaatsgevonden op de A1 tussen Deventer en Kootwijk. Zeker een tiental auto’s raakten op dat traject van de weg.

Of er bij de ongevallen ook gewonden zijn gevallen is niet bekend. De A12 bij Arnhem was enige tijd volledig dicht in de richting van Duitsland. Vanochtend vroeg stond daar kort voor 07.00 uur ruim twaalf kilometer file.`

Op donderdagen is het doorgaans al vroeg druk op de weg, door de gladheid kan het extra druk worden, waarschuwt de ANWB.

Volledig scherm Een van de over de kop gevlogen auto's op de A1. © Luciano de Graaf