Consumentenbond: ‘Meeste misleidende auto-advertenties op Autoscout24 en Marktplaats’

Verschillende autobedrijven laten hun gebruikte elektrische auto’s goedkoper lijken dan ze zijn, door te adverteren met prijzen exclusief BTW. Op de site Autoscout24 biedt een Bovag-bedrijf een Hyundai Kona aan voor €26.945. In werkelijkheid kost de auto ruim €32.600, inclusief 21 procent btw. Op Marktplaats adverteert een Bovag-lid met een Peugeot e-208 voor €27.900. Ex-btw. De werkelijke prijs is €33.759. En op de site van de ANWB staat een Tesla Model 3 die ruim €9000 meer kost dan de geadverteerde €42.950.

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ,,Deze advertenties zijn gericht op particuliere kopers en dan is het wettelijk verplicht de prijzen inclusief btw te vermelden. De enige reden voor de autobedrijven om te adverteren zonder btw, is dat de advertentie gunstig naar boven komt in de zoekresultaten.’’

Bovag

De Consumentenbond onderzocht online advertenties voor 3 merken gebruikte elektrische auto’s: Hyundai Kona, Tesla Model 3 en Peugeot e-208. Daarvoor werden maximaal de bovenste 10 advertenties bekeken op de websites Autoscout24, Autotrack, Marktplaats, ViaBovag en ANWB. De meeste misleidende advertenties stonden op Autoscout24 en Marktplaats. Op viaBovag ging het het vaakst goed, maar dat betekent niet dat alle Bovag-leden zich aan de regels houden. Op andere sites adverteerden deze namelijk wel met ex-btw prijzen.

Subsidie verrekend

De onderzoekers zagen ook een andere truc om auto’s goedkoper te laten lijken. Daarbij verrekent de dealer alvast de mogelijke overheidssubsidie voor elektrische auto’s (€2000) in de advertentieprijs. Die subsidie moet de eigenaar echter zelf aanvragen, nadat hij de auto heeft gekocht. Eerder streed de Consumentenbond met succes tegen de rijklaar-maak-kosten die buiten de advertentieprijs werden gehouden.

Autotrack.nl, een van de grootste platforms voor occasions, nam begin dit jaar al het initiatief om kort en duidelijk weer te geven of een prijs in- of exclusief btw is. Ook is het daar al bij de zoekopdracht mogelijk om alleen te zoeken op prijzen met of juist zonder btw. ,,Wij maken ons hard om ervoor te zorgen dat de consument niet misleid wordt. De consument moet autoprijzen eerlijk kunnen vergelijken‘’, verklaarde Ingrid Spierts, marketingmanager van AutoTrack.nl, toen tegenover deze site.

Manifest

Ook is onlangs een manifest gestart. Dit manifest Ex-btw-weg-ermee is een initiatief van gebruikte-auto-importeur Mr. Wheelson en leasebijtellingvriendelijk.nl, dat zich specialiseert in elektrische auto’s. Wie het verwarrend vindt, kon op een speciale site het manifest ondertekenen. Volgens deze bedrijven is het voor zowel autokopers als autoverkopers ‘uitermate hinderlijk’ dat btw-loze prijzen op veel verkoopsites gewoon tussen de prijzen mét btw worden weergegeven. Voor consumenten leidt dit tot veel verwarring en potentiële teleurstellingen, terwijl verkopers die de btw wél gewoon opnemen in hun verkoopprijs onterecht ongunstig uit de bus komen. Daarom moet er volgens het manifest een manier komen om duidelijk te maken welke prijs met, en welke zonder btw wordt weergegeven.

Overigens is er bij auto’s alleen sprake van btw als de auto in kwestie ofwel nieuw is, ofwel altijd zakelijk is gereden mét terugvordering van btw. Als een auto eenmaal aan een particulier is verkocht, blijft het voor altijd een marge-auto waarover geen btw wordt afgedragen. De kwestie met ‘ex-btw-prijzen’ speelt dan ook vooral bij jong gebruikte auto’s die zakelijk zijn gereden.