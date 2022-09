Daarom gaat de snelheidsmeter vaak zoveel verder dan de topsnelheid van je auto

Vroege en erg drukke avondspits verwacht door regen en spoorsta­king

Rijkswaterstaat verwacht een extra drukke avondspits. Oorzaak is de spoorstaking, waardoor er in het hele land geen treinen rijden. In het zuidwesten van het land kan het nog drukker worden door de hevige regenval die wordt voorspeld.

