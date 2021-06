Dag 1 van de klassiekerrit Mille Miglia: op naar Toscane

videoWerner Budding van onze autoredactie doet deze week verslag van de Mille Miglia, het beroemde evenement met veelal kostbare klassieke auto's in Italië. In bovenstaande video zijn ervaringen tijdens de eerste dag.

Zo’n 400 klassieke auto’s nemen deel aan wat wel ‘the most beautiful race in the world’ wordt genoemd. Werner Budding van onze autoredactie start in een Porsche 356 Carrera. Co-pilot is meervoudig wereldkampioen rally Christian Geistdörfer, beter bekend als ‘de navigator van rallylegende Walter Röhrl’.

Tussen 1927 en 1957 was de Mille Miglia de belangrijkste ‘endurance race’ ter wereld. De wedstrijd, over duizend (Romeinse) mijl (1500 kilometer), ging van het Noord-Italiaanse Brescia naar Rome, en weer terug. Non-stop en zo snel mogelijk.

In 1955 zou coureur Stirling Moss de race winnen in een recordtijd van iets meer dan tien uur. Er werden in die tijd snelheden gehaald van meer dan 300 km/h. De ongevallen waren dan ook talrijk en in 1957 werd de race verboden nadat Alfonso de Portago met zijn Ferrari in het publiek belandde, waarna elf toeschouwers het leven lieten.

Tegenwoordig is de Mille Miglia vooral een rijdend automuseum. Honderden klassieke auto’s, waarvan eenzelfde model ooit moet hebben deelgenomen aan de originele Mille, rijden van Brescia naar Rome. Niet in tien uur tijd, maar in vier dagen. Er is nog altijd een competitie-element aanwezig, maar het gaat er allang niet meer om wie de snelste is. Aankomen in Brescia, dat is wat telt.

Goed gezelschap

Onze verslaggever Werner Budding weet zich verzekerd van goed gezelschap: een authentieke Porsche 356 én Christian Geistdörfer: beiden kennen een rijke geschiedenis. De Porsche reed ooit mee in de originele Mille, dat maakt dit exemplaar enorm kostbaar. Ook rallylegende Walter Röhrl nam al een keer deel aan de moderne Mille Miglia, met deze 356 Carrera.

Christian Geistdörfer werd in 1980 en in 1982 wereldkampioen rally, en geniet nog immer een heldenstatus in de wereld van de rallysport. Geistdörfer zal Budding van Brescia naar Rome en weer terug naar Noord-Italië in de Porsche over de juiste route navigeren.

De belevenissen van beide heren, de overige deelnemers aan de historische race en al het spektakel dat de Mille Miglia kenmerkt, worden in dagelijkse video’s gevat, die de komende dagen te zien zijn op deze site. De finish bereiken de equipes op zaterdag 19 juni in Brescia.

Volledig scherm Een Bugatti T37A uit 1927: een van de deelnemende klassiekers aan de Mille Miglia dit jaar. Hier rijden de klassiekers door Grosseto in Toscane. © EPA

Volledig scherm Ook de stad Pisa, bekend van de scheve toren, wordt aangedaan in de Mille Miglia. © EPA

Volledig scherm Een uit 1929 daterende Alfa Romeo 6C 1750 Gran Sport Zagato. © EPA

Volledig scherm Uit 1955 is deze Jaguar D-Type. © EPA

Volledig scherm Een warm welkom in Castiglione della Pescaia, bij Grosseto, Toscane. © EPA

Volledig scherm Uit 1936 is deze Alfa Romeo 8C 2900 Botticella. © EPA

Volledig scherm Een Lancia Lambda Torpedo uit 1928 komt aan in Grosseto. © EPA

