Dagrijlicht in dichte mist is toch levensgevaarlijk?

Dagrijlicht is in het leven geroepen om auto’s vooral voor tegemoetkomend verkeer beter zichtbaar te maken. Daarom zijn de achterlichten er aanvankelijk niet bij betrokken geweest. Sterker nog, die mochten er niet mee gecombineerd worden. Sinds een paar jaar is dat wel toegestaan, maar nog steeds niet verplicht. Ik ben het helemaal met u eens dat het niet koppelen aan de achterlichten tot gevaarlijke situaties leidt. Dit hebben de autoriteiten destijds over het hoofd gezien. De rol van de RDW in dezen is slechts betrekkelijk. Het gaat hier om Europese regelgeving.