Dankzij corona 3900 minder verkeersdoden

Ver van oorspronkelijke doel

Ondanks de recorddaling zit Europa nog ver van zijn oorspronkelijke doel, een halvering van het aantal dodelijke verkeersslachtoffers in tien jaar. Europa komt niet verder dan 37 procent, Nederland blijft zelfs steken op 5 procent. In absolute cijfers komt de Raad over 2020 op 18.844 verkeersdoden, 10.847 minder dan in 2010.



Vergeleken met een situatie waarin het aantal verkeersdoden van 2010 op hetzelfde hoge niveau van toen was gebleven, zijn over die hele tienjaars-periode 56.305 mensenlevens gespaard, wat in economische termen overeenkomt met een ‘winst’ van 156 miljard euro, aldus de Raad.