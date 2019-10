Dat is schrikken: geen pk's maar walnoten onder de motorkap

Holy Persic uit Pittsburg in de VS was maandag nog maar net vertrokken, toen ze een verbrande geur waarnam en vreemde geluiden hoorde. Ze belde haar man, die haar aanraadde om snel de motorkap te openen. Daar ontdekte de vrouw, verstopt in alle mogelijke hoekjes, minstens 200 walnoten en veel gras.

“Ze zaten echt overal”, vertelt haar man Chris. “Onder de accu, bij een ventilator, ... de noten op het motorblok waren zwartgeblakerd. Het leek alsof ze bijna geroosterd waren.”

Volledig scherm De walnoten zaten zowat overal in de motor verstopt. © RV Facebook

De wagen was een maand geleden nog voor onderhoud in de garage geweest, maar nadien had het stel niet meer onder de motorkap gekeken. De noten van de boom in hun tuin waren enkele weken geleden begonnen met vallen. ,,Die eekhoorntjes zetten er vaart achter”, lacht Chris.

Het duurde bijna een uur om alle noten eruit te halen. Controle in de garage wees uit dat er geen blijvende schade was. ,,Maar we hebben wel geluk gehad”, aldus Chris. “Het gras in de motorkap was vochtig omdat het had geregend. Als het echt droog was geweest, was er misschien brand ontstaan.”