De accu blijft het zorgenkindje van de elektrische fiets

Met al die elektrische apparaten is de rol van de accu in ons leven steeds groter geworden. Tegelijk lijkt dat essentiële element de technologische vooruitgang niet echt bij te benen. Hoe staat het er eigenlijk voor met deze zwakke schakel van de e-bike?

Grofweg onderscheiden we drie ontwikkelingen. Ten eerste is, zij het langzaam, de batterij voor de elektrische fiets wel degelijk steeds beter geworden. Bij normaal gebruik ligt de levensduur nu op ongeveer vijf jaar. Verder is er steeds meer aandacht voor het recyclen van in fietsbatterijen verwerkte materialen, na gebruik. En ten derde zetten we inmiddels stappen om accu’s aan een tweede leven te helpen. Zo reduceren we het gebruik van grondstoffen.

Volledig scherm Oplaadpunten voor elektrische fietsen in Almelo. © Lenneke Lingmont

Love baby

Gebruiker Martin de Vries (60) gaat uiterst zuinig om met de batterij van zijn speed pedelec – de snellere broer van de e-bike. De Stromer is zijn love baby. Door weer en wind spoedt hij zich elke dag van woonplaats Hilversum naar het werk in Amersfoort. De batterij moet dus werken, vertelt hij. ,,Ik zorg er daarom erg goed voor. Bij thuiskomst gaat ie van de fiets af voor het opladen. Dat doe ik nooit in de schuur. In de winter is het er te koud en in de zomer te warm. In het halletje is de temperatuur constant, dat is beter. Ik laad hem ook nooit buiten op: slecht voor de levensduur. Je moet er zuinig op zijn, want het is misschien wel het kostbaarste onderdeel van de e-bike. Een batterij van 983 Wh (bereik 80 tot 100 kilometer, red.) voor mijn Stromer kost bijna 2000 euro.’’

De batterij is de achilleshiel van de e-bike. Is hij leeg of kapot, dan wordt de e-bike een gewone ‘analoge’ fiets en moet je trappen. De Vries: ,,Dat is zwaar op een pedelec, zover laat ik het dus nooit komen. Alleen al om te voorkomen dat ik dan met te lage snelheid tussen het autoverkeer op de rijbaan moet rijden.’’

Quote Producen­ten zijn bezig met een zoektocht naar een heel nieuwe generatie accu’s, maar resultaten zijn er nog niet Kees Bakker, Fietsersbond

Uitontwikkeld

Vooral in de begintijd van de elektrische fiets was de batterij de zwakste schakel, maar inmiddels heeft die een ontwikkeling doorgemaakt. Kees Bakker, ook bekend als TestKees, is consumentenvoorlichter bij de Fietsersbond. ,,De lithium-ion-, ook wel Li-ion-accu, is nagenoeg uitontwikkeld’’, zegt hij. ,,Het is nu de meest gebruikte accu voor e-bikes. De afgelopen jaren zijn ontwikkelaars erin geslaagd meer energie in de cellen te krijgen. Momenteel onderzoeken ze in laboratoria het gebruik van andere materialen om zo de levensduur te verlengen. Verder is de eerste elektronische fiets op waterstof gesignaleerd. Producenten zijn bezig met een zoektocht naar een totaal nieuwe generatie, voorbij Li-ion dus, met meer energie in huis en minder belastend voor het milieu. Maar resultaten zijn nog ver weg.’’

Wie is TestKees? TestKees, ofwel Kees Bakker, is de onbetwiste autoriteit voor alles wat met fietsen te maken heeft. Als consumentenvoorlichter van de Fietsersbond neemt Kees al twintig jaar e-bikes onder de loep. In dit artikel stellen we hem aan je voor.

Bij het uitzoeken van een e-bike hoeft de koper helemaal niet meer echt naar de batterij te kijken, is de mening van TestKees. ,,De Li-ionbatterij met de bijhorende software heeft door de technische ontwikkeling een levensduur van zo’n vijf jaar. Ik zou eerst naar het comfort van de fiets kijken en dan pas naar het vermogen van de batterij. Voor een e-bike in de stad is een batterij van 300 Wh een heel gangbare. Voor korte stadstrips heb je gewoon niet zoveel energie nodig en volstaat zo’n kleine accu. Wil je de actieradius vergroten, dan zijn er batterijen van 400 en 500 Wh. Maar alles hangt af van het merk. Zo heeft Bosch een intube, dus in het frame te klikken accu, van 626 Wh voor lange ritten.’’

Volledig scherm © Ed van Alem

Anti-dump

Als je de elektrische fiets betaalt, zie je op de afrekening een kleine verwijderingsbijdrage staan. De bedoeling is dat een batterij na gebruik niet wordt gedumpt of in de schuur blijft liggen. De grondstoffen voor de accu zijn namelijk niet klimaatneutraal en allesbehalve milieuvriendelijk. Iedereen die batterijen verkoopt, is wettelijk verplicht deze ook weer in te nemen. Bij de fietsverkoper kun je oude accu’s in een inzamelton achterlaten; Stichting Batterijen (Stibat) haalt de inhoud op en zorgt voor een zo goed mogelijke recycling. Uit het laatst verschenen jaarverslag van Stibat, over 2019, is op te maken dat er dat jaar 1,22 miljoen fietsaccu’s in omloop zijn gekomen. Door de stijgende verkopen van e-bikes neemt het aantal batterijen dat rondgaat toe. Kees Bakker: ,,Om die reden moet een accu makkelijk te verwisselen zijn. Je moet niet eerst een hele fiets uit elkaar hoeven halen om bij de accu te komen.’’ Hij doelt op hippe merken die batterij en elektronica in het frame hebben geprakt. ,,De meest gangbare is de batterij onder de bagagedrager. Uit esthetische overwegingen maken fabrikanten vaker accu’s die je in het frame kunt klikken.’’

Er is nog een reden om een accu niet ‘vast’ in het frame te verwerken: zo’n bike zou dan in z’n geheel naar binnen moeten voor het opladen. Het is immers belangrijk dat dat gebeurt bij kamertemperatuur.

Volledig scherm Over de accu zijn verhandelingen te schrijven. © Annemarie Gorissen

Opknappen

Toch hoeft een ‘afgeschreven’ fietsaccu niet meteen de genoemde inzamelton in. Je kunt hem oppeppen – reviseren – door de oude cellen eruit te laten halen en te vervangen door nieuwe. Er duiken steeds meer bedrijven op die dat doen, maar de fabrikanten zijn er niet dol op. Zij zijn bang dat dit niet op een juiste manier plaatsvindt en dat er vervolgens filmpjes rondgaan van e-bikes die afbranden als gevolg van kortsluiting. De consument kan dat dan ten onrechte in verband brengen met de merknaam.

Quote Fabrikan­ten zijn bang dat revisie verkeerd gebeurt en dat dan filmpjes rondgaan van e-bikes die afbranden door kortslui­ting

Om die reden ging bijvoorbeeld Stella Fietsen in zee met het gecertificeerde accureparatiebedrijf NOWOS. ,,De accu’s die bij de winkels of via de bestelbussen worden ingezameld komen bij onze werkplaats in Amsterdam. Onze zes monteurs repareren ze dan’’, vertelt Jan Bartels, een van de oprichters van NOWOS. ,,Stella wil dat een hergebruikte accu bestaat uit de originele onderdelen. Bij een revisie vervangen wij waar nodig de cellen, bedrading en elektronica. Die accu’s gaan terug naar Stella. Consumenten kunnen ze dan voor aanzienlijk minder geld aanschaffen als ze na vijf jaar een nieuwe accu nodig hebben. We zijn in staat 74 procent van de oude accu’s te repareren. Het betekent voor Nederland dat je circa 190.000 accu’s behoudt, goed voor 600.000 kilo aan grondstoffen. Uit de componenten die we niet kunnen hergebruiken maken we waardevolle materialen en stoffen vrij die opnieuw als grondstof kunnen dienen.’’

Voor Stella speelt nog iets anders mee. ,,We willen op termijn graag een geheel circulair bedrijf zijn’’, laat oprichter Daan van Renselaar via zijn woordvoerder weten. ,,De uitdaging is álles te hergebruiken.’’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.