De Aiways U5 is een elektrisch ruimtewonder (én nog niet helemaal af)

RIJ-IMPRESSIEDe Aiways U5, een nieuwe elektrische SUV uit China, werd in een recordtijd ontwikkeld. In slechts drie jaar tijd stampte de Chinese startup een verrassend ruime, aangenaam comfortabele en prettig betaalbare familieauto uit de grond. Dat is indrukwekkend. Zoom je echter in op de details, dan ontdek je nog heel wat punten die voor verbetering vatbaar zijn.

Dat hebben ze snel gedaan bij Aiways: zo’n drie jaar geleden bestond de Chinese automaker (ze noemen zichzelf liever een ‘mobiliteitsstartup’) nog niet, en nu al kun je het eerste productiemodel – de U5 – voor je Nederlandse voordeur zetten. Zo’n korte ontwikkelingstijd is niet gebruikelijk in autoland, de meeste fabrikanten trekken met gemak tussen de vier en zeven jaar uit voor een nieuw model. Brutaal doorpakkende bedrijven zoals Aiways laten zien dat de opkomst van de Chinezen niet alleen definitief is, maar ook in een stroomversnelling zit.

Door slim in te kopen bij diverse Duitse onderdelenproducenten presenteert het in Sjanghai gevestigde autobedrijf nu dus een middelgrote, elektrische SUV. De U5 neemt het direct op tegen modellen zoals de Skoda Enyaq iV en de Volkswagen ID.4, al is hij met een lengte van 4.68 meter zelfs nog tien centimeter langer. Dat merk je met name op de achterbank, waar de U5 gehakt maakt van andere auto’s in dit deel van de markt dankzij verbluffend veel beenruimte. Ook voorin zit je prima, in de bagageruimte past meer dan voldoende gezinsspul, terwijl de achterbank zowaar écht plat kan en er een mooie vlakke laadvloer ontstaat. Op praktische punten scoort de Aiways U5 de hoogste cijfers.

Een ander pluspunt is de factor ‘waar voor je geld’. Zo’n grote elektrische auto voor ongeveer 40.000 euro, dat gaat je bij andere merken niet lukken: rust een Skoda Enyaq gelijkwaardig uit met zaken als lederen bekleding, een glazen panoramadak, een 360-gradencamera, een elektromotor met 150 kilowatt (204 pk) en een accupakket waarmee je zo’n 400 kilometer per laadbeurt kan rijden en je praat al snel over een auto van 55.000 euro. Als het niet meer is. Zelfs de toppers uit Zuid-Korea staan in hun hemdje: de (beduidend kleinere) Hyundai Kona Electric en Kia e-Niro met 64 kWh-accu gaan ook al snel over de 45.000 euro.

Slordige details

Tot zover heeft de Aiways U5 zijn zaakjes goed op orde. Maar dan de hamvraag: hoe góed is die enorme, voordelige auto uit China? Hoewel de algemene indruk van de auto heel aardig is (hij rijdt vlot, is best comfortabel, steekt vrij netjes in elkaar), vallen al snel wat slordige details op. Sommige doen wat goedkoop aan, zoals het ontbreken van een interval voor de achterruitenwisser: dat moet standaard zijn in dit segment. Een driefasenlader zit er niet op, waardoor laden niet heel snel gaat. De laadpoort onder de linker koplamp is niet verlicht, waardoor je in het donker tast tijdens het inpluggen van de laadkabel. In de testauto zitten de panelen van het dashboard bovendien niet helemaal netjes, al was dat euvel bij de meeste andere exemplaren die we in Kudelstaart bekeken niet aanwezig dus dat kan een aanloopprobleem zijn.

Irritanter is de manier waarop de hulpsystemen in de auto werken. De AI in Aiways staat voor Artificial Intelligence (kunstmatige intelligentie) maar op dit moment is de auto naar onze maatstaven nog niet slim genoeg. Naast de voorruit zit bijvoorbeeld een camera die het gezicht van de bestuurder kan herkennen: zodra je gaapt, waarschuwt de auto in streng Engels. ‘Slaperig autorijden is gevaarlijk, neem alstublieft een pauze.’ Kijk even opzij en de U5 commandeert dat je op de weg moet letten. Hij deelt zelfs reprimandes uit dat je beter niet kunt roken tijdens het rijden en niet mag bellen, terwijl er door niemand in de auto wordt gerookt en er ook geen telefoon wordt vastgehouden. Gelukkig zijn de meldingen uit te schakelen, want ze werken al snel op je zenuwen.

Trots roepen dat je nieuwe auto vol zit met elektronische rijhulpen is hetzelfde als zeggen dat je nieuwe smartphone een fotocamera heeft: alle moderne exemplaren hebben de technologie, het is niets nieuws meer, maar het ene systeem werkt beter dan het andere. De Aiways U5 zit weliswaar vol met HD-camera’s, ultrasoonradars en andere slimme sensoren, maar ze zijn nog niet zo goed afgesteld. Dat levert een slordig presterende ‘semi-zelfrijdende’ auto op, die licht zigzaggend tussen de witte lijnen blijft, regelmatig een te groot gat laat vallen tussen jou en de auto voor je en onnodig schokkerig remt. Mensen die overstappen uit hun tien jaar oude Opel Zafira in een nieuwe Aiways U5 zullen zich in een techniekwalhalla wanen, maar de gadgets werken nog lang niet zo ondersteunend als bij andere moderne auto’s. Desgevraagd belooft Aiways dat de functies regelmatig zullen worden opgewaardeerd met ‘over-the-air-updates’, maar op dit moment voelt de ‘slimme’ technologie aan alsof het nog niet helemaal is uitontwikkeld.

Geen showrooms

Even langs de dorpsdealer om de Aiways U5 te gaan bekijken is er trouwens niet bij: deze Chinese firma heeft namelijk geen showrooms, maar verkoopt z’n auto’s via internet. Je stelt jouw elektrische SUV samen op de website, kiest of je hem in één keer wilt betalen (vanaf € 39.950) of liever gaat voor private lease met maandelijkse termijnen (beginnend bij € 495 exclusief btw) en een paar weken na je bestelling wordt de auto bij je voor de deur afgeleverd. Liever toch nog even een proefrit maken? Dan mag je je melden bij een ‘experience center’ in de polder bij Kudelstaart (onder de rook van Schiphol), waar je huidige auto ook meteen kan worden ingeruild.

Deze manier van ‘autokopen nieuwe stijl’ klinkt vooruitstrevend, maar het is deels ook geboren uit noodzaak. De Nederlandse organisatie achter het Chinese merk staat namelijk nog een beetje in de kinderschoenen: Aiways Distributie Nederland bestaat pas een paar maanden maar zette alles op alles om de elektrische auto’s nog dit jaar op de weg te krijgen. Wie in 2020 nog een U5 gaat rijden, profiteert immers van 8 procent bijtelling over de hele cataloguswaarde in plaats van de twaalf procent die vanaf 1 januari geldt. Er zat dus, heel begrijpelijk, wat druk op de ketel.

Weinig onderhoud

In Amsterdam staat inmiddels een flinke voorraad reserveonderdelen en voor het onderhoud aan de auto’s werkt Aiways – zo werd deze week bekend – samen met servicebedrijf Profile, dat door het hele land vestigingen heeft. ,,Daardoor hebben wij geen eigen werkplaatsen nodig. Uiteindelijk is het de bedoeling dat onze klanten nooit langer dan een kwartier hoeven te rijden om bij een Aiways servicepunt te komen”, zegt de directeur van Aiways Distributie Nederland, Henk Kassens. ,,De monteurs worden speciaal opgeleid om aan onze auto’s te werken. Overigens vraagt de U5 bijna nooit om onderhoud: pas na 100.000 kilometer (!) is er een beurt nodig, al raden we onze klanten wel aan om eens per jaar langs te komen voor een korte technische check.”

Die ruime onderhoudsinterval toont aan dat Aiways zelf veel vertrouwen heeft in de U5. Vijf jaar fabrieksgarantie is standaard, terwijl de Chinezen eveneens garanderen dat de capaciteit van de accu niet onder de 75 procent zakt in de eerste acht jaar (of 150.000 kilometer). Daarmee is vooral het financiële plaatje interessant bij deze nieuwkomer: hij is relatief voordelig in aanschaf, eenvoudig te onderhouden en mocht er toch iets mis gaan, dan staat er een landelijk vangnet voor Aiways-rijders klaar. Bovendien heeft het merk nog twee modellen aangekondigd, die snel op de markt komen. Zo te horen is Aiways een blijvertje: nu maar hopen dat de beloofde software updates hun werk zullen doen.

