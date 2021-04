De auto die bliksemsnel optrekt, wordt steeds goedkoper

Tot voor kort had je een krachtige sportauto nodig om bliksemsnel op te trekken. Van 0 naar 100 kilometer per uur binnen 4 seconden, dat konden alleen dure auto's met een grote benzinemotor en heel veel pk's. Maar de elektrische auto brengt daar verandering in. De snelle wagen wordt steeds goedkoper.

Elektrisch rijden heeft de acceleratie van auto's in een stroomversnelling gebracht. Met name Tesla is natuurlijk heer en meester op dit vlak en heeft ervoor gezorgd dat een beetje leaserijder, geholpen door belastingvoordeel, tegenwoordig in supercar-tempo van 0 naar 100 schiet. Natuurlijk blijft het de vraag hoe nuttig dat is en hoe vaak je zoiets in de praktijk gebruikt. Sterker nog, de vraag dringt zich op of de verkeersveiligheid hier wel mee gediend is. Maar hoe dan ook, feit is dat zelfs de snelste benzineauto's zo langzamerhand het onderspit delven.

Misschien nog wel opmerkelijker is dat die spectaculaire sprinttijden worden gehaald met steeds goedkopere auto's. Is de Tesla Model S nog een redelijk dure auto waarvan de prijs al gauw richting de 100.000 euro gaat, tegenwoordig koop je voor nog niet de helft van die prijs een auto die óók binnen 4 seconden aan de 100 km/h zit. Neem de gloednieuwe Kia EV6 GT. Die sprint van 0 naar 100 km/h in welgeteld 3,5 seconden. Dat is een snelheid die tot nu toe alleen Tesla en Porsche konden bieden.

Ranglijst

De redactie van Autoweek heeft op een rijtje gezet welke auto's het snelst optrekken en de prijs meegenomen in de ranglijst. Uitgangspunt is dat de auto in minder dan 4 seconden van 0 naar 100 km/h accelereert. Het lijstje vermeldt uitsluitend auto's die te bestellen zijn en binnen afzienbare tijd in Nederland kunnen worden geleverd. Dat maakt het moeilijk voor de Tesla Model Y. Tesla belooft officieel halverwege dit jaar met de verkoop te starten, maar de exacte introductiedatum is nog niet duidelijk. De kleinste Tesla-SUV krijgt daarom een eervolle vermelding: met een prijs van 71.010 euro zou de Tesla Model Y Performance (3,7 seconden) op een derde plek zijn geëindigd en de Porsche Panamera van de lijst verdringen.

De zojuist gefacelifte versies van de Model S en Model X zijn qua levertijd eveneens twijfelgevallen, maar deze auto’s zouden ook in hun ‘oude’ vorm in de lijst terechtkomen. De nieuwe Mercedes C-klasse verdient in dit kader een aparte vermelding, omdat hij nog niet leverbaar is als AMG 63. De vorige generatie staat echter nog wel als coupé (en cabrio) in de prijslijst, en komt in S-uitvoering in aanmerking voor de negende plek. Overigens komt ook de Mercedes-AMG A 45 alleen in S-trim onder de 4 seconden uit.

De voordeligste

Nog een spelregel in dit overzicht: Autoweek noemt alleen de voordeligste modelvariant die in aanmerking komt. De genoemde prijs voor de Audi RS5 geldt bijvoorbeeld voor de Sportback, maar de coupé hoort er natuurlijk ook bij. Ook de BMW M3 en M4 Competition zijn technisch identiek. Als er snellere versies zijn van een genoemd model, worden die evenmin apart benoemd. Dit geldt bijvoorbeeld voor de grote Tesla’s (die er ook als Performance zijn) en voor de Porsche Panamera (Turbo).

De huidige ontwikkeling is duidelijk te zien: vier van de tien ‘goedkoopste’ snelle modellen zijn elektrisch, waaronder de gehele top drie. Toch resten er daarmee nog steeds zes auto’s met een brandstofmotor, waarvan er slechts één een plug-in hybride is. De snelste auto van de lijst is de Tesla Model S. Tesla hoeft dus nog niet te vrezen z’n status als ‘sprintkoning’ kwijt te raken, maar dankzij Kia komt de verrassend betaalbare concurrentie nu wel akelig dichtbij.

Model Prijs Sprinttijd (0-100 km/ in sec.)

1. Kia EV6 GT - €63.595 - 3,5 s

2. Tesla Model 3 Performance - €64.990 - 3,3 s

3. Tesla Model S Long Range - €91.000 - 3,2 s

4. Mercedes-AMG A45s - €95.384 - 3,9 s

5. Audi TT RS - €98.574 - 3,7 s

6. Tesla Model X Long Range - €101.000 - 3,9 s

7. Audi RS5 - €127.596 - 3,9 s

8. BMW M3/M4 Competition - €129.269 - 3,9 s

9. Mercedes-AMG C63 S Coupe - €138.986 - 3,9 s

10. Porsche Panamera 4S E-Hybrid - €136.600 - 3,7 s

De specificaties van al deze auto's vind je in de database van Autoweek.

