De auto waarmee Michael Schumacher in het geheim rondreed is nu te koop

In de jaren dat Schumacher bij Ferrari reed, mocht hij geen auto's kopen die niet gelieerd waren aan de Fiat-groep. De Porsche Carrera GT op de foto hierboven was dus ook taboe. Daarom staat ​​de auto op naam van zijn voormalige manager Willi Weber.

Porsche Carrera GT heeft behalve ABS geen assistentiesystemen

Volgens de verkoper waar de wagen nu onder de hamer gaat, Roock Sportsystem uit Leverkusen, heeft Weber de Porsche officieel gezien gekocht en vervolgens overgedaan aan Schumacher. Volgens de verkoper zou dit ook blijken uit de historie die bij de auto wordt geleverd. De Carrera GT is een echte hardcore racemachine. Behalve ABS (antiblokkeersysteem) biedt het voertuig geen assistentiesystemen. Ook de racekoppeling is zeer moeilijk te bedienen. Een ongeoefende rijder laat de auto keer op keer afslaan.

Schumacher ging niet los op de optielijst toen hij de auto ‘kocht’. Volgens Porsche-magazine Elferspot is Michael Schumachers Porsche Carrera GT uitsluitend voorzien van airconditioning, een bagageset en een radio-cd-speler. Kortom: een auto voor de echte purist. Net als bij een Formule 1-auto zit bij deze Porsche de motor achterin. In het geval van de Carrera GT gaat het om een 612 pk sterke V10-motor.

MS-logo boven Porsche-logo

De enige verwijzing naar Schumacher zijn de letters MS boven het Porsche-logo aan de achterzijde van de sportwagen. Een tweede aanwijzing is te vinden op de lederen map waarin de autopapieren zitten. Daarop is een rode helm te zien zoals Schumacher die destijds droeg. De Carrera GT is gebouwd in een oplage van 1500 exemplaren tussen 2003 en 2006 en is - ook zonder beroemde voorbezitter - al meer dan een miljoen euro waard. Een beoogd veilingbedrag is niet bekend.