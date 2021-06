De beste caravantrekker van Mazda: een beetje fout maar wel lekker

Mazda heeft zijn verkooptopper CX-5 nog maar eens fijngeslepen. Dat is de moeite waard, want het model is een absolute publiekslieveling. Er is nu zelfs weer een dikke dieselmotor voor de caravan-fans.

Milieubewegingen en trendwatchers zullen vast hun wenkbrauwen optrekken bij het horen van de introductie van een compleet nieuwe dieselmotor. Immers: een dieselmotor is slecht voor het milieu en alle autofabrikanten zetten toch in op elektrisch? Ja en nee. Een dieselmotor stoot namelijk minder CO2 uit dan een vergelijkbare benzinemotor en dus valt het in die zin met de milieuschade enorm mee. Bovendien zullen er nog tientallen jaren verbrandingsmotoren nodig zijn, al is het alleen maar in gebieden met een slechte (laad)infrastructuur.

Daar profiteren vooral in ons land de caravantrekkers dus van, want de nieuwe D-184 is verreweg de lekkerste motor die Mazda levert in de CX-5. Dankzij het hoge koppel maakt dit de Japanner namelijk tot een ideale trekauto. Hij mag in combinatie met voorwielaandrijving al 2.000 kilogram geremd trekken. Weliswaar mag je met een goedkopere benzineversie ook 2.000 kilogram aanhaken, maar zo’n benzineblok heeft een veel lager koppel en dat rijdt veel minder ontspannen. De turboloze benzineversie met 165 pk heeft 213 Nm aan koppel, deze turbodiesel heeft 445 Newtonmeter.

Prijsverhoging

Toch is de keus om deze dieselmotor te leveren ietwat vreemd, ook vanuit Mazda zelf. Immers, vorig jaar kondigde Mazda juist aan om deze D-184 er - al dan niet tijdelijk - uit te gooien. De directe aanleiding was een door de WLTP-testmethode veroorzaakte bpm-verhoging die de prijs van het topmodel aanzienlijk zou opdrijven. Daarbij maakte deze dieselversie volgens de importeur een dermate klein deel uit van de verkoopmix dat besloten werd om de levering te staken.

Hoe dan ook, de dieseltechniek werd opgewaardeerd en de D-184 is terug, zuiniger en beter dan ooit. Het nieuwe blok is 184 pk sterk en daarmee accelereert de auto in 9,2 seconden naar de 100 km/u. De topsnelheid bedraagt 214 km/u. Het blok is gevat in de bekende, aansprekende en zeer populaire carrosserie van Mazda’s hardloper: de CX-5. Dat is niet zomaar een hardloper, want de CX-5 is wereldwijd de bestverkochte auto van het merk. Sinds 2011 zijn er wereldwijd al meer dan 3,2 miljoen van verkocht en dat is wereldwijd goed voor ongeveer 35 procent van de jaaromzet van Mazda. In Nederland is de CX-5 sinds de verkoopstart in 2011 al bijna 30.000 maal verkocht.

Grotere display

De auto draait in zijn huidige gedaante alweer zo’n vier jaar mee en is in de tussentijd slechts licht opgefrist. Dat kan de auto hebben, want het model is vrij tijdloos vormgegeven en heeft weinig aanscherping nodig om de tand des tijds te doorstaan. Ook positief is dat het qua afmetingen een auto is die niet overdreven imposant en log is, maar wel groot genoeg om veel binnenruimte te bieden aan zijn inzittenden. En uiteraard het feit dat het een SUV is met een hoge zitpositie en dus een gemakkelijke instap en goed uitzicht op het overige verkeer.

Qua facelift gaat het om details. In 2020 was er al een update die onder meer het centrale display deed groeien tot acht inch. Nu is het nog verder gegroeid tot 10,25 inch. Het is ook verbonden met het internet, waardoor je enkele autofuncties op afstand kunt bedienen via de app. Ook kunnen smartphones van Apple of met Android worden gekoppeld, waarmee bijvoorbeeld ook ApplePlay kan worden gebruikt. Het nieuwe infotainmentsysteem ziet er veel beter uit dan het vorige systeem en werkt ook vlot en intuïtief dankzij de knopbediening op de middenconsole. Ook DAB+ is nu standaard.

Sportieve wegligging

Tijdens het rijden vallen de goede materialen op en de mooie afwerking. Alleen aan het klassiek vormgegeven instrumentarium is te zien dat dit model alweer enkele jaren meedraait. De stoelen zitten goed, tijdens het rijden horen we nergens piepjes of kraakjes en ook het geluid van de dikke dieselmotor wordt goed geïsoleerd in het vooronder. De versnellingsbak schakelt prima met lekker korte slagen en de bak doet zelfs wel wat denken aan die van de Mazda MX-5. Ook de wegligging lijkt net wat sportiever dan die van andere mainstream fabrikanten.

Het gamma van de opgefriste CX-5 bestaat uit een Skyactiv-G 165 en een Skyactiv-G 194. De 165 pk sterke versie betreft een 2,0-liter viercilinder benzinemotor. De 194 pk-variant heeft een inhoud van 2,5 liter. Voor de dieselvariant CX-5 Skyactiv-D 184 vraagt Mazda minimaal € 45.190. Dan krijg je een handgeschakelde zesbak en voorwielaandrijving. De automaatvariant biedt de keus uit voor- en vierwielaandrijving. Met zestraps automaat kost de de CX-5 SkyActiv-D 184 minimaal € 51.090. Vierwielaandrijving kost minimaal € 62.140 kwijt, maar dan krijg je wel de Luxury-uitvoering. Er is al een CX-5 vanaf € 35.990.

