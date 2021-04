De bestuurders van dit automerk veroorzaken het vaakst schade bij parkeren

VRAAG & ANTWOORD ‘Waarom werkt mijn radio in veel tunnels niet?’

10 april ,,Waarom valt in veel tunnels het FM-signaal van de radio helemaal weg?”, vraagt lezer Jan Stutvoet. ,,Dit gebeurt zelfs in de nieuwste tunnels. Bij een calamiteit zou ik hierdoor niet eens via de radio geïnformeerd kunnen worden. Moet ik wellicht aan de DAB-radio?”