De BMW X1 en 5-Serie worden (ook al) elektrisch

De nieuwe batterij-elektrische varianten van de verschillende modellen verschijnen bij de volgende generaties van de auto’s, zegt het merk uit München. In het geval van de 5-Serie zal dat over ongeveer drie jaar zijn, aangezien de grote limousine en stationwagon zojuist een opfrisbeurt hebben gekregen en nog enkele jaren mee moeten in hun huidige vorm. Van de X1, BMW’s compacte semi-terreinwagen, verwachten we rond 2022 een compleet nieuwe versie en hetzelfde geldt voor de 7-Serie, de luxe limousine in het topsegment.

Bij de huidige generaties van de X1, 5-Serie en 7-Serie zit er altijd een verbrandingsmotor in de auto’s, naar keuze rijdend op benzine of diesel. In sommige gevallen beschikken de BMW’s ook nog over een elektromotor en een accupakket dat je met een stekker kunt opladen. Deze zogenoemde PHEV’s (van plug-in hybrid electric vehicle) kunnen zo’n 50 kilometer elektrisch rijden, om vervolgens over te schakelen op hun verbrandingsmotor. Een X1, 5-Serie of 7-Serie met alléén een elektromotor bestaat nog niet, maar daar komt volgens BMW dus snel verandering in.

Volledig scherm 'De compacte i3 blijft voorlopig bestaan in zijn huidige vorm', aldus BMW © BMW

Huidige i3 blijft

Hoewel BMW de komende jaren blijft vasthouden aan zowel de stekkerhybrides als de ‘normale’ benzine- en dieselmotoren, gaan elektrische auto’s een steeds grotere rol spelen binnen de BMW Group. Dat bevestigde het Nederlandse BMW-directielid Pieter Nota eerder al in gesprek met onze autoredactie. Toen kon hij nog niet verklappen welke modellen er exact aan komen. Nu wel: ,,Het is zeven jaar geleden dat we op de markt kwamen met de elektrische i3, maar de komende jaren komen daar heel wat cijfers bij. De i3 blijft voorlopig nog in zijn huidige vorm (een compacte stadauto, red.) omdat die auto onverminderd populair is, binnenkort komt de iX3 op de markt en volgend jaar vullen we de lijn aan met de i4 als sportieve elektrische gezinsauto. Vervolgens verschijnt de iNext, maar dat wordt een apart model buiten de bestaande lijnen.”

De iNext – die niet zo gaat heten – wordt een luxe crossover in het hogere (prijs-) segment, maar kondigt nu BMW ook elektrische modellen aan die betaalbaarder zullen zijn. Waar de recent onthulde iX3 minimaal 71.000 euro kost, zal zijn kleinere broertje op basis van de X1 (die dus iX1 zal gaan heten) qua prijs eerder in de buurt komen van de eveneens elektrische Volvo XC40 P8 en Tesla Model Y. De Zweedse concurrent staat voor zo’n 58.000 euro in de prijslijsten, de prijs van de Amerikaanse Tesla begint bij 64.000 euro. Als BMW de elektrische X1 aantrekkelijk wil maken voor een groot publiek, moet zijn prijs onder dat niveau liggen.

Opvallend: volgens Nota staat nog niet vast dat Mini ook komt met een elektrische Countryman. Die compacte crossover deelt zijn technische genen met de BMW X1, maar het feit dat BMW een iX1 gaat maken wil dus niet automatisch zeggen dat dochterbedrijf Mini een eigen versie krijgt.

Volledig scherm Een prototype van de BMW iNext - die geen iNext gaat heten - tijdens hittetests © BMW

i5 en i7

Met de aangekondigde i5 en i7 (naar verwachting zullen de elektrische 5- en 7-Serie de naamgeving van de i3 en i4 volgen) bevestigt Pieter Nota dat BMW met een direct alternatief voor auto’s zoals de Tesla Model S komt. Het bedrijf uit München staat hier trouwens niet alleen in, want Mercedes-Benz werkt achter de schermen eveneens aan elektrische zakenauto’s op basis van de E-klasse en S-klasse.

Deze Mercedes-modellen zullen binnen nu en een paar jaar verschijnen onder het elektrische submerk van Mercedes, dat EQ heet. De EQE zal in dit geval een concurrent worden voor de komende BMW i5, terwijl de BMW i7 het in het absolute topsegment zal opnemen tegen de Mercedes-Benz EQS.

Volledig scherm De Mercedes-Benz Vision EQS blikt vooruit naar een volledig elektrische Mercedes S-klasse, die het op zal nemen tegen de BMW i7 © Mercedes-Benz