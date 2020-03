De contactloze autosleutels van deze merken zijn het makkelijkst te klonen

Autoshow Detroit geannu­leerd: beursge­bouw wordt minimaal een halfjaar noodhospi­taal voor coronapa­tiën­ten

29 maart Het had de grote comeback van de Amerikaanse internationale autoshow moeten worden. En dat was wel nodig ook, want de afgelopen jaren lieten automerken én bezoekers het steeds meer afweten. Maar het coronavirus gooit roet in het eten: de North American International Auto Show is definitief geannuleerd.