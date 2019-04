De favoriete sportauto van Burt Reynolds is te koop

De veiling, onder auspiciën van de familie van de vorig jaar op 82-jarige leeftijd overleden acteur, zal twee dagen duren. Hoogtepunt is de Pontiac Trans Am uit 1979, een rasechte Amerikaanse sportauto die eigenlijk een speciale versie was van de Pontiac Firebird. Reynolds poseerde er vaak mee op foto's, reed er dagelijks mee en was hiermee ook te zien in Smokey and the Bandit, een van Reynolds’ beroemdste films, uit 1977. De vele stunts met auto's in deze film zijn legendarisch: veel rokende en gierende banden, tal van achtervolgingen door de politie en Reynolds springt zelfs met zijn Pontiac over een rivier.