De felbegeerde Porsche 911 is ineens 15.000 euro goedkoper

Hoewel vroeger bijna alles beter was bij Porsche, geldt dat niet voor de veiligheidsvoorzieningen en het weggedrag. Menig 911-rijder belandde tot en met de jaren negentig na een panoramische remweg in de vangrail – als ze geluk hadden. Je maakte zelf onderdeel uit van de kreukelzone en vanwege het gevaar van aquaplaning werd je tijdens een regenbui ingehaald door Fiatjes 500 die wél smalle bandjes hadden.

Goed dus dat er dwingende regelgeving kwam van de overheden en dat fabrikanten zelf zijn gaan kijken hoe het beter kan. Daardoor werden nieuwere generaties van de 911 beter, veiliger en milieuvriendelijker. Keerzijde van de medaille is dat ze hierdoor tevens duurder, minder spectaculair en stiller werden. Leuk dus als je ontdekt dat de nieuwe 911 plotseling 15.000 euro goedkoper is geworden, ook al is de motor van het nieuwe instapmodel 65 pk minder snel dan de 911 Carrera S.

We kunnen echter melden dat je beide auto’s meteen na elkaar moet rijden om het verschil te voelen – als je het al voelt. Doordat beide auto’s zijn voorzien van turbo’s, is de trekkracht meteen voelbaar en ogenschijnlijk doet die van de standaard Carrera op dit gebied niet of nauwelijks onder voor zijn grote broer. De Carrera heeft dan ook exact dezelfde 3.0 zesclinder boxermotor als de 911 Carrera S, maar dan met iets kleinere turbo’s. Met een vermogen van 283 kW (385 pk) is de motor wel 15 pk (11 kW) sterker dan die van de vorige 911 Carrera.

Rijden met iedere 911 is bijzonder en het instapmodel vormt daarop geen uitzondering. Dat begint al met het omdraaien van de contactsleutel aan de ‘verkeerde’ kant. Het is een traditie uit de tijd dat Porsche nog racete op het circuit van Le Mans. Tijdens de zogeheten ‘Le Mans start’ moesten de coureurs naar hun auto rennen en dan wegrijden. Om te zorgen dat de coureurs met hun rechterhand meteen de auto in de eerste versnelling konden zetten – in plaats van de contactsleutel om te moeten draaien – werd het contactslot verhuisd naar de linkerzijde.

De 911 is snel en capabel. Verrassen doet ‘ie je niet meer met een wegzwiepende achterzijde als je halverwege de bocht van je gas af gaat. Weliswaar voelt de kont nog wat zwaar aan doordat de motor zich daar bevindt, maar door de in het vorige model reeds verlengde wielbasis is het slipgevaar van de vorige eeuw compleet verdwenen. En anders is er altijd nog een arsenaal aan elektronische beschermengelen dat de auto in het rechte spoor houdt. De wegligging is top. Hard als het moet en comfortabel genoeg voor een lange weekendtrip.

Het enige dat opvalt in negatieve zin is het motorgeluid. Dat lijkt wel weer een stukje timbre te hebben ingeleverd. De motor raspt en raast als vanouds, maar de diepe brom bij lagere toerentallen lijkt nog iets verder weggedrukt – mogelijk door de andere uitlaatpijpen ten opzichte van de Carrera S. Het aankruisen van de optionele Sportuitlaat helpt, maar zelfs dan hebben vooral omstanders meer lol van jouw motorgeluid dan jijzelf. Toch is de 911 nog altijd een indrukwekkende verschijning. Niet alleen qua geluid, maar ook de details in de vormgeving van de nieuwe 992 die steeds meer overtuigen in combinatie met de platte, lage en kracht uitstralende body.

Aan de buitenkant herken je de Carrera aan de enkele uitlaatpijpen en de kleinere wielen. Aan de achterzijde gaat het om 20 inch wielen en aan de voorzijde zien we 19 inch exemplaren. Ook zijn fractioneel kleinere remmen gemonteerd. Ondanks dat het hier gaat om het instapmodel, is de nieuwe Porsche 911 Carrera standaard voorzien van een nieuw ontwikkelde achttraps automaat. Daarmee accelereert de auto in slechts 4,2 seconden van 0-100 km/u. De topsnelheid bedraagt 293 km/u. Wie kiest voor het optionele Sport Chrono-pakket is zelfs 0,2 seconden sneller.

De standaarduitrusting is verder nagenoeg gelijk aan die van de andere 911-uitvoeringen. Denk aan een 10,9-inch touchscreen, uitgebreide connectiviteitsmogelijkheden en een reeks assistentiesystemen waaronder de Porsche WET-modus die eerdergenoemd risico op aquaplaning voorkomt. Ook standaard: goede stoelen, een heerlijke besturing, meer dan adequate remmen en het uitzicht op twee torpedobuizen waarin zich de koplampen bevinden. En natuurlijk de wetenschap dat je in een van de meest doorontwikkelde sportwagens rijdt met een historie die teruggaat tot 1964 en een model dat in tevredenheidsonderzoeken wereldwijd steevast bovenin te vinden is.

De 911 Carrera is ook leverbaar met vierwielaandrijving. Deze uitvoeringen van de 911 Carrera 4 en 911 Carrera 4 Cabriolet waren tot voor kort herkenbaar aan hun dikkere bilpartij, maar Porsche laat dat onderscheid tegenwoordig achterwege. Dat wil zeggen: waar je bij vorige generaties verplicht vierwielaandrijving moest aanvinken voor een ‘wide body’, is iedere 992 lekker dik en zelfs breder dan de 991 Carrera4S. Aan de achterzijde kwam er nog eens 4,4 centimeter bij. Bij de 4X4’s werd wel de vooras doorontwikkeld. De koppeling en het differentieel zijn nu versterkt om meer trekkracht over te kunnen brengen. Ze zijn nu bovendien watergekoeld, zodat ze langer intensief gebruikt kunnen worden.

