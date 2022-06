De Ferrari die na 26 jaar uit het IJ werd gevist staat nu in Litouwen

De rode Ferrari werd tijdens een duikoefening door de Amsterdamse brandweer aangetroffen op de bodem van het IJ. Het wrak zat muurvast in de klei op de kop van het Java-eiland. De politie trok hem pas na bijna een maand met grote moeite uit de bagger, waarna vastgesteld werd dat de Ferrari gestolen was. Het misdrijf was al verjaard.

Ferrari belandde niet in het aquarium van Artis

De Ferrari Mondial is een van de minst waardevolle Ferrari’s. Door zijn niet al te mooie proporties en matige prestaties is het instapmodel van destijds nooit uitgegroeid tot een geliefde auto, toch was er veel belangstelling voor de berging. Het verhaal ging de hele wereld over en trok veel aandacht van liefhebbers. Kunstenaars, dierentuinen en verzamelaars wilden de auto hebben.

Het wrak belandde vervolgens bij autodemontagebedrijf De Ooyevaar in Blokker. Sloper Lowie Hoedt jr. had van de politie de opdracht gekregen de Ferrari Mondial uit 1987 te vernietigen, maar stelde de sloop uit. Hij wilde de auto teruggeven aan Amsterdam, zo zei hij twee jaar geleden tegen nieuwszender AT5. Een plek in het aquarium van Artis was volgens hem ideaal, omdat een deel van het verblijf gewijd is aan het Amsterdamse onderwaterleven. Ook de politie was bereid een uitzondering te maken.

Volledig scherm De Ferrari staat nu in Litouwen te wachten tot hij in een levensgroot diorama wordt geplaatst. © Linas/TopGear

Door corona ging dat plan echter niet door en het leek erop dat de auto inderdaad gesloopt zou worden. In november bood het demontagebedrijf de Ferrari echter te koop aan. Volgens TopGear belandde de auto recentelijk in Litouwen, nadat deze werd geruild met een MGB Roadster uit 1967. De Mondial staat nu naast een Ferrari Testarossa in een garage.

Diorama in Litouwen

,,Ik ga de Ferrari schoonmaken en in een betere visuele staat brengen”, vertelt eigenaar Linas aan TopGear. ,,Uiteindelijk zal het een diorama op 1:1-formaat in mijn garage worden. Als een statische tentoonstelling.” De nieuwe eigenaar verzamelde veel informatie over de Ferrari Mondial uit het IJ. Hij kon de originele garantiekaart bemachtigen en een krantenknipsel van toen de auto werd gestolen in 1994.

Volledig scherm De Ferrari Mondial naast een Testarossa in Litouwen. © Linas/TopGear

