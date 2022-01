De goedkoopste elektrische auto blijkt ook de slechtste: Dacia Spring getest

AUTOTESTDe Dacia Spring is de goedkoopste elektrische auto die je in Nederland kunt kopen. Maar er is van alles mis mee, blijkt uit een uitgebreide test van onze autoredactie.

Dacia Spring (44 pk/33 kW), vanaf 18.550 euro

De conclusie na de EuroNCAP-botsproeven was onlangs keihard: deze nieuwe Dacia brengt zijn inzittenden in gevaar doordat hij ze veel te weinig bescherming biedt bij een botsing. Bezuinigen op de veiligheid is een doodzonde, juist omdat de consument daar in de showroom niets van ziet of merkt.



De Spring oogt hartstikke leuk, stoer en origineel, maar je merkt al gauw dat er op de bouwkwaliteit is bespaard. Zo is zijn elektrische aandrijving rumoerig, dat maak je bij een elektrische auto niet vaak mee. De testauto laat ook flink de rijwind en soms zelfs wat piep- en kraakgeluiden horen. De motor van de (enkele!) ruitenwisser voor de voorruit blijkt eveneens rumoerig.



Ander ongemak: de Spring biedt geen vijf, maar vier zitplaatsen. En hebben andere elektrische auto’s een startknop, bij deze draai je nog gewoon een contactsleutel in het startslot. De automaat bedien je met een op zich handige draaiknop. Maar die mist een P-stand, waardoor je hem bij het parkeren in Neutraal moet zetten en de handrem moet aantrekken.

Tijdens het rijden valt vooral op hoe traag de Spring is. Zo’n beetje alle concurrenten, of ze nu op benzine of elektriciteit rijden, zijn sneller. Verder valt de precisie van de besturing tegen en hetzelfde geldt voor de zijwindgevoeligheid. Het veercomfort en de wegligging zijn weer wel acceptabel.

Tijdens deze test kwam de Spring met volle batterijen amper 150 kilometer ver: opnieuw een tegenvaller. Hierdoor blijft zijn inzetbaarheid beperkt tot stadsverkeer. Is er dan helemaal geen goed nieuws? Jawel, de zitruimte valt mee, zelfs op de achterbank. En de bagageruimte is groter dan verwacht. Bovendien werkt het simpele infotainment duidelijk en doeltreffend: minder is soms beter.

Plus

+ De allergoedkoopste elektrische auto.

+ Goede basisuitrusting.

+ Veel bagageruimte.

Min

- Slechte botsproef-score.

- Erg traag.

- Veel te beperkt rijbereik.

- Slechts vier zitplaatsen.

Eindcijfer

4,7

Conclusie

De Spring blijkt voor Dacia een brug te ver. Hij ziet er leuk uit, is best ruim en vooral goedkoop, maar verder is er van alles mis mee. Droevig dat dit merk zijn zorgvuldig opgebouwde imago van ‘waar voor je geld’ hiermee te grabbel gooit.

Extra testnotities

Natuurlijk verdient het respect: een autofabrikant die probeert elektrisch rijden voor zoveel mogelijk mensen bereikbaar te maken. Dacia durfde de uitdaging aan en zet de Spring in de showroom: een fris en modern ogende, compacte auto. Hij ziet er zelfs zo vrolijk uit, dat je het harde, goedkope kunststof in het interieur al gauw door de vingers ziet. Zijn design is origineel, sierlijk en hier en daar verrassend kleurrijk.

De Spring blijkt helaas niet de auto die de consument over de streep trekt als het erom gaat de overstap naar elektrisch rijden te maken. Daarvoor mankeert er nog veel te veel aan deze auto en is hij al helemaal niet geschikt als serieus alternatief voor de benzineauto’s in deze prijsklasse. Koop liever een Renault Clio, Ford Fiesta, Hyundai i20 of VW Polo op benzine: veel veiliger en kwalitatief veel beter.

De grootste concurrent van de Spring komt misschien nog wel uit eigen huis. Dat is de Sandero. Die is groter én duizenden euro’s goedkoper. Maar ja, die heeft dan weer wel zo’n ouderwetse benzinemotor. En met een elektrische auto word je getrakteerd op geen wegenbelasting, veel lagere ‘brandstofkosten’, minder onderhoudskosten én - voor zakelijke rijders - een lagere bijtelling.

De Spring heeft een topsnelheid van 125 km/h. Dat is 5 km/h minder dan de in Nederland wettelijk toegestane maximumsnelheid van 130 km/h.

Leuk, die dakrails met kleurrijke accenten bovenop de Spring, maar opgepast: Dacia waarschuwt ervoor dat er geen enkele daklast is toegestaan. Kortom, je hebt er eigenlijk niks aan.

Blijkbaar is het op dit moment nog onmogelijk om voor zo weinig geld een goede elektrische auto neer te zetten. Dacia kopieerde de basis voor de Spring van de Indiase Renault Kwid (op benzine en daar al sinds 2015 op de markt) én van de weer daarvan afgeleide Chinese Renault City K-ZE (die wél ook elektrisch is). Wellicht schuilt in deze manoeuvre de fout die Renault-Dacia heeft gemaakt met de veiligheid. Want weliswaar is de auto voor Europa van alle hier gangbare veiligheidstechnologie voorzien, getuige de belabberde EuroNCAP-resultaten is er echt veel mis met de standaard veiligheidsconstructie.

Elektrische auto’s verrassen vaak met hun snelle rijkarakter. Deze Dacia is juist verrassend traag. De elektromotor tussen de voorwielen levert slechts 33 kW (44 pk), waarmee de Spring vanuit stilstand maar liefst 19,1 seconden nodig heeft om de 100 km/u te halen.

Het batterijpakket is relatief klein met zijn inhoud van 27,4 kilowattuur: volgens de WLTP-meetcyclus moet je daarmee 230 kilometer kunnen halen. Wie erg zijn best doet, geholpen wordt door niet te lage buitentemperaturen en zoveel mogelijk de snelweg mijdt, haalt in de praktijk hooguit zo’n 200 kilometer. Maar als het even tegenzit moet je al na 150 kilometer weer een laadpaal opzoeken.

Je kunt de Spring opladen via een stopcontact thuis: bij 2,3 kW duurt het bijna 14 uur voordat de lege accu’s weer vol zijn. Aan een openbaar laadpunt gaat dat een kleine 5 uur duren, met het maximale 7,4 kW vermogen van de enkelfase lader.

Standaard wordt de Spring dus geleverd met een ‘Mennekes’ laadkabel met maximaal toelaatbaar vermogen van 7,4 kW. Een snellader voor gelijkstroom (DC) kost 495 euro extra, maar zelfs dan komt de laadsterkte niet boven de 30 kilowatt uit. Ter vergelijking, sommige (maar veel duurdere) elektrische auto’s halen al meer dan 200 kilowatt. Hoe dan ook, die optionele snellaadaansluiting is de meerprijs wel waard. Een ander accessoire is een noodlaadkabel (2,3 kW maximaal vermogen) om aan een huis-tuin-en-keuken stopcontact te kunnen opladen (395 euro).

- Onhandig: de knopjes voor de raambediening zijn midden op het dashboard geplaatst en niet in de portieren.

- Zitruimte is er voor slechts vier personen.

- Onder de motorkap schuilt helaas geen extra bergruimte (een frunk).

- Tijdens deze test wekte de verwarming niet bepaald de indruk dat hij zijn werk krachtig doet.

- Elektrische auto’s moeten tegenwoordig bij lage rijsnelheden (kunstmatig) geluid maken, omdat voetgangers en fietsers ze anders niet horen aankomen. Maar bij deze Dacia is dat geluid wel erg hard geïnterpreteerd.

- De stoelen geven weinig steun.

- Dat is wel heel ouderwets: van die staafjes onderaan de portierramen. Ze zijn van de portiervergrendeling.



- Op het dak staat nog zo’n ouderwetse sprietantenne die er in de wasstraat af moet. De meeste nieuwe auto’s hebben een vaste ‘haaienvin’-antenne.

- De achterklep gaat niet meteen open als je het ontgrendelknopje indrukt. Je moet dan nog een tweede keer drukken.

- Het valt niet mee om achter het stuur de ideale zithouding te vinden: beperkt verstelbare stoelen en het stuur is niet in hoogte of diepte verstelbaar.

- De bagageruimte meet 300 liter: dat valt echt mee voor een auto van dit formaat. Bovendien is de bankleuning in z’n geheel om te klappen voor uitbreiding van de laadvloer, waarna je 620 liter beschikbaar hebt.

- Het trekken van een aanhanger is bij de Dacia Spring niet toegestaan.

- Rijklaar weegt de Spring 1012 kilogram: dit is echt de lichtgewicht onder de elektrische auto’s.



De Dacia Spring is te koop vanaf 18.550 euro. Dat is beslist goedkoop, zeker als het je ook nog lukt de overheidssubsidie (3350 euro) voor elektrische auto’s te bemachtigen. Maar ja, de subsidiepot blijkt elk jaar weer in ijltempo leeg. Rest altijd nog wel het voordeel van géén wegenbelasting en lage energiekosten (want stroom is goedkoper dan benzine). En zakelijke rijders profiteren natuurlijk nog steeds van een lage bijtelling, al is die tegenwoordig niet meer zo laag als in de afgelopen jaren.

Technisch gezien is er slechts één versie van de Spring, de zogenaamde Electric 45. Er is alleen keus uit twee uitrustingsniveaus: de Comfort en de Comfort Plus, die hier is getest en een prijs heeft van 19.550 euro. Voor die duizend euro krijg je parkeersensoren achter, een achteruitrijcamera, een volwaardig reservewiel, hier en daar wat kleuraccenten én het Media NAV infotainment met 7 inch groot touchscreen, navigatie voor West-Europa, Bluetooth, Apple CarPlay en Android Auto. De testauto is overigens ook voorzien van een zwart, deels leren interieur (595 euro) en een noodlaadkabel (€ 395, met 2,3 kW maximaal vermogen) om aan een gewoon stopcontact te kunnen opladen.

De standaarduitrusting van de Dacia Spring is allerminst armoedig en helemaal bij de tijd. Standaard zijn altijd vier elektrisch bedienbare ramen, centrale vergrendeling met afstandsbediening, handbediende airco en een radio met usb- en Bluetooth-aansluiting.

Ook de veiligheidsuitrusting is helemaal op orde. Zelfs in de goedkoopste versie beschik je over een automatisch noodremsysteem en zes airbags. Al maakten de botsproeven duidelijk dat de Dacia het daarmee niet redt om zijn inzittenden voldoende te beschermen. Zowel voor- als achterin loop je te veel risico op verwondingen, bleek uit de EuroNCAP crashtest. En de Spring heeft dan wel een automatisch noodremsysteem om botsingen te voorkomen, maar de radar daarvan ziet alleen auto's en geen voetgangers of fietsers.

Dacia geeft drie jaar fabrieksgarantie op de auto en acht jaar op de batterijen.

Hard oordeel na botsproef Het kwam al enkele keren ter sprake: de Europese autoriteit op het gebied van botsproeven, EuroNCAP, gunt de Dacia Spring slechts één van de in totaal vijf sterren. Zo’n slecht resultaat zie je hoogst zelden bij een nieuwe auto. Michiel van Ratingen, de secretaris-generaal van EuroNCAP, is dan ook hard in zijn oordeel: ,,Deze teleurstellende resultaten tonen aan dat de veiligheid is opgeofferd bij de overschakeling van deze autofabrikant naar elektrische auto’s. Niet alleen missen deze auto’s een enigszins acceptabel, standaard veiligheidsniveau, hun bescherming van de inzittenden is slechter dan van alle andere auto’s die wij de afgelopen jaren hebben gezien. Het is cynisch om de consument een betaalbare, milieuvriendelijke auto aan te bieden als de tol die daarvoor moet worden betaald een hoger risico op verwondingen bij een ongeval is. Andere auto’s, zoals de elektrische Fiat 500e, laten zien dat de veiligheid niet hoeft te worden opgeofferd om een schone, milieuvriendelijke auto te maken.’’ In het testrapport van EuroNCAP staat: ‘Bij een frontale botsing blijft het passagierscompartiment van de Dacia Spring grotendeels intact. Maar de benen van de inzittenden blijken slecht beschermd tegen de impact en delen van het dashboard kunnen inzittenden verwonden. Ook lopen de borst en het bekken van de bestuurder een te hoog risico op letsel. Verder loopt de nekwervel van een passagier op de achterbank ernstig gevaar. Klapt er een andere auto achterop de Dacia, dan biedt die de voorste inzittenden wel voldoende bescherming tegen een whiplash, maar de achterste niet. Verder bleek het te moeilijk om na een botsing de deuren te kunnen openen.’

