De goedkoopste Tesla wordt een kleine SUV en gaat volgend jaar in productie

De goedkoopste Tesla, genaamd Model Y, kan eind volgend jaar al ‘in significante hoeveelheden’ in productie gaan. Dat zei topman Elon Musk in een toelichting op de kwartaalcijfers van zijn bedrijf. De Model Y wordt een elektrische SUV, die technisch gebaseerd is op de Model 3.

Volgens Elon Musk is Tesla momenteel bezig met het verzamelen van de voor de productie benodigde onderdelen en instrumenten. Hij verwacht dat er begin volgend jaar kan worden begonnen met het produceren van de Model Y, wat dan nog in heel lage volumes zal zijn. Het productiesysteem zal daarna langzaamaan steeds verder worden opgevoerd, wat volgens Musk altijd de nodige tijd in beslag neemt. Eind 2020 moet er sprake zijn van productie in grote aantallen.

Hoger

De Model Y moet het goedkoopste Tesla-model worden. De nog te onthullen auto deelt drie kwart van de onderdelen met de Model 3. Musk zegt te verwachten dat de Model Y in vergelijking met de Model 3 misschien wel vijftig of zelfs honderd procent hoger op zijn wielen staat. Volgens de topman is de klasse waarin hij zich bevindt, dat van de middelgrote SUV’s, wereldwijd het populairst. Daarom denkt Musk dat er uiteindelijk meer Model Y’s dan Model 3's worden geproduceerd. De Model Y zal niet naast de S, X en 3 in de fabriek in Fremont worden gemaakt, maar krijgt waarschijnlijk zijn eigen productielijn in Gigafactory 1 in Nevada.

Musk liet verder doorschemeren dat de elektrische pick-up truck van Tesla wellicht in de zomer van dit jaar wordt onthuld. Volgens de topman wordt dit voertuig ‘vrij uniek, dat in niets lijkt op andere voertuigen’. Vorig jaar had Musk het nog over een futuristisch, Blade Runner- en cyberpunk-achtig uiterlijk.

Cijfers

Uit de kwartaalcijfers blijkt dat Tesla in het vierde kwartaal van 2018 een winst van 139,5 miljoen dollar maakte. Dat is beduidend beter dan het resultaat uit het vierde kwartaal van 2017, toen er sprake was van een verlies van 675 miljoen dollar. Het huidige winstcijfer is wel lager dan de 311,5 miljoen dollar die het bedrijf als winst kon beschrijven in het derde kwartaal van vorig jaar. Over heel 2018 leed Tesla nog altijd een verlies van 976 miljoen dollar, al was het verlies in 2017 met 1,96 miljard dollar nog een stuk groter. De omzet kwam in het afgelopen kwartaal uit op 7,23 miljard dollar, terwijl dat in dezelfde periode een jaar eerder nog 3,29 miljard was. Over heel 2018 was de omzet 21,5 miljard dollar; in 2017 was dat 11,8 miljard dollar.