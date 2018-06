De knuffelbeer van de leaserijder moet nu op eigen benen staan

Dankzij fiscaal voordeel was de Mitsubishi Outlander PHEV jarenlang de knuffelbeer van de Nederlandse leaserijder. De nieuwe generatie moet op eigen benen staan, want lage bijtelling is er niet meer bij.

In augustus staat de vernieuwde Outlander PHEV bij de Nederlandse dealers. Het is een grondig verbeterde auto geworden die evenveel kost als voorheen: vanaf €35.990. Bovendien is de Outlander voortaan standaard voorzien van elektronische klimaatregeling, lichtmetalen wielen, een multimediasysteem met touchscreen en zeven airbags.

De eerste generatie van de Mitsubishi Outlander PHEV was in Nederland een daverend verkoopsucces. In het eerste jaar (2013) verscheepte Mitsubishi ruim 8000 exemplaren naar Europa en die werden zo goed als allemaal op Nederlands kenteken gezet. De populariteit van de forse SUV met hybride aandrijflijn had alles te maken met de toen geldende zakelijke bijtelling van 0 procent voor zuinige auto’s. Maar ook toen de bijtelling steeg naar 7 procent voor 2014 en 2015, hield het verkoopsucces aan. Ondertussen is het gedaan met het zakelijk voordeel. Daarvoor komen alleen nog volledig elektrische auto’s in aanmerking. Voor elke auto met een verbrandingsmotor - hoe zuinig ook – betaalt de leaserijder nu het volle pond (22 procent).

Krachtiger

Bij de nieuwe generatie van de Outlander zijn de wijzigingen aan de buitenkant allerminst ingrijpend, maar de nieuw ontworpen koplampen zien er indringender uit, de mistlampen zijn voortaan rechthoekig en de grille is sub-tiel bijgepunt. Alle versies krijgen een iets grotere achterspoiler en staan – met uitzondering van het basismodel - op nieuw 18-inch lichtmetaal.

De belangrijkste vernieuwing betreft de nieuwe aandrijflijn. Met een volle accu kan de plug-in hybride ruim 40 kilometer op stroom rijden. En omdat je tegenwoordig op sommige snelwegen 130 km/u mag, is de elektrische top-snelheid verhoogd van 125 naar 135 km/u.

Zowel de verbrandingsmotor als achterste elektromotor is krachtiger geworden. Zo heeft de oude 2,0-liter benzine-motor plaats gemaakt voor een grotere variant van 2,4 liter. Dat is een opmerkelijke stap in een tijd waarin ‘downsi-zen’ de trend is en zelfs de nieuwe Volvo XC40 wordt aangedreven door een driecilinder. Maar de grote motor met vier cilinders van Mitsubishi werkt volgens het Atkinson-principe, wat wil zeggen dat hij extra efficiënt te werk gaat zolang hij niet hard hoeft te werken. En met 135 pk vermogen en een koppel (trekkracht) van 211 Nm koppel hoeft hij minder zwaar aan de bak dan de oude 2.0 met 121 pk en 190 Nm.

De Outlander PHEV wordt daarnaast natuurlijk ook aangedreven door de twee elektromotoren: een voorin, een achterin. De elektromotor die de voorwielen voor zijn rekening neemt, blijft 82 pk sterk. De elektromotor die de ach-terwielen aandrijft, krijgt er 13 pk bij en komt nu uit op 95 pk. Het totale vermogen van de nieuwe aandrijflijn be-draagt hiermee een forse 240 pk. Om de sterkere elektromotor van meer stroom te kunnen voorzien, werd het accu-pakket vergroot van 12 naar 13,8 kWh. En omdat het accupakket van elektrische auto’s in de zomer beter presteert dan in de winter, blaast de vernieuwde Outlander PHEV warme lucht door de batterij. Zo heeft hij zowel tijdens het rijden als het opladen de optimale temperatuur. Over opladen gesproken: de Outlander PHEV kan nog steeds snel laden bij Fastned en andere laadpunten met een Chademo-aansluiting. Opladen tot 80 procent is dan mogelijk in 25 minuten.

Boter

De samenwerking tussen de drie motoren verloopt zo soepel als boter. Je hebt er geen omkijken naar, maar dat kan wel. Sterker nog, het is best leuk om op het multimediascherm te bekijken welke motor wat doet en af te lezen hoe-veel kilowatts en liters erdoorheen gaan op een bepaald moment.

Met een druk op de Save Charge-knop kun je de auto instrueren om stroom te bewaren voor een naderend stads-centrum. Daar aangekomen laat je hem met een andere knop puur elektrisch te rijden. En als je vooraf bedenkt dat de accu hiervoor niet vol genoeg zit, dan sommeer je de aandrijflijn om de accu al rijdend bij te laden. Zoals gezegd kun je dit allemaal negeren, maar het is juist een van de charmes van een plug-in hybride.

Sport-knop

Nu de auto krachtiger is geworden, vond Mitsubishi de tijd rijp voor een sport-knop. Hoewel het maximale koppel eerder voorhanden is en het stuurgevoel een fractie directer is, wekt het merk hiermee de verkeerde verwachtingen. Wij zien in de forse SUV voornamelijk een goedaardige lobbes met lichte besturing die verkeersdrempels beant-woordt met een deinende cabine. In snelle bochten en op rotondes helt hij bovendien zo duidelijk over dat je dat voortaan wel uit je hoofd laat.

Het is de Outlander PHEV direct vergeven dat hij niet uitblinkt en besturing en dynamiek – dat doet bijna geen enkele SUV. Het is en blijft wel een prima reisauto. De hoge zitpositie geeft je duidelijk zicht naar voren en dankzij de grote buitenspiegels zie je ook wat er naast en achter de auto gebeurt. De enkele keer dat je de verbrandingsmo-tor hoort aanzwellen, wordt het geluid al snel gemaskeerd door het zachte geruis van de wind die tegen de hoge carrosserie en voorruit botst.

Eigenaardigheden

De bestuurdersstoel is uitgebreid verstelbaar, zodat een fijne zitpositie snel gevonden is. De bijrijder kan zijn zitting vreemd genoeg niet aanpassen. Er zijn nog enkele eigenaardigheden: de menu’s van de boordcomputer en het multimediascherm zien er ouderwets uit, net als sommige knoppen. Veel erger: in het menu is nergens een navigatiesysteem te bekennen. Daarvoor moet je een smartphone verbinden. Kortom, de aandrijflijn van deze Mitsubishi mag dan modern en doordacht zijn, op andere punten loopt hij duidelijk achter.

Volledig scherm Mitsubishi Outlander PHEV 2018 © Mitsubishi

