De motorfiets wordt een slimmerik

Dat zegt Tom Crooijmans, hoofd van BMW Motorrad Nederland, in een interview met het magazine Go! Mobility. ,,Onze motorfietsdivisie heeft het voordeel te kunnen profiteren van de knowhow en expertise die het moederconcern in huis heeft. Dit heeft er bijvoorbeeld toe geleid dat de controller die in alle BMW personenauto’s zit, ook op alle BMW motoren wordt toegepast. Deze controller is via het handvat op het stuur verbonden met het 'connectivity display'. Tal van functies, zoals het navigatiesysteem, de mobiele telefoon en de boordcomputer – met daarin zaken als buitentemperatuur, bandenspanning enzovoort – kunnen worden bediend zonder de handen van het stuur te hoeven halen.”

E-Call

BMW is tevens de eerste autofabrikant ter wereld die nu al E-Call levert op een viertal motorfietsmodellen. Op basis van informatie van crashsensoren worden automatisch de hulpdiensten ingeschakeld. Ook kunnen motorrijders handmatig de knop indrukken en praten met de hulpverleners. De knop zit naast het gaspedaal. Op basis van GPS-gegevens kunnen de instanties bij de al dan niet gewonde motorrijders terechtkomen, zelfs als die bewusteloos zijn.

Adaptieve cruisecontrol

Cruisecontrol is bij de BMW motorfietsen al leverbaar. Deze wordt op termijn mogelijk adaptief, waarbij - net als in auto's - de snelheid van de motorfiets zich automatisch aanpast aan de voorligger. Verder zijn op veel BMW’s zaken beschikbaar als ABS of ‘bochten-ABS’, wat ervoor zorgt dat de motorrijder veilig in de bochten kan remmen, maar ook traction control en dynamische demping, waarbij de vering zich aanpast aan de rij- en wegomstandigheden.

Airbag-jas

BMW heeft samen met motorkledingfabrikant Alpine Stars een speciale airbag-jas ontwikkeld die vorig jaar op de markt is gebracht. Dit om lichamelijk letsel bij een ongeval te voorkomen of in elk geval tot een minimum te beperken. De jas, die is volgestouwd met hoogwaardige elektronica, werkt onafhankelijk van het type motorfiets en is dus door alle motorrijders te gebruiken. ,,Omdat de airbag-jas niet in de motorfiets is geïntegreerd werkt het systeem in alle omstandigheden'', benadrukt Crooijmans.

Projectie in helm