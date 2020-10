De nieuwe Kia Sorento is zowaar een beetje sexy

De tijd dat mensen stiekem een Mercedes-ster op de voorkant van een Sorento plakten, ligt ver achter ons. Toch bleef de auto lange tijd vooral een auto die je kocht als je veel voor weinig wilde. Voor het vervoeren van veel kinderen, voor het trekken van een viskar of gewoon voor het superieure gevoel dat een dikke SUV nou eenmaal oproept. Sexy was de auto echter nooit. Tot nu althans. Dat is geen toeval, want het creëren van een mooi uiterlijk is een van de laatste stappen die het bedrijf zou zetten in zijn queeste naar werelddominantie.

Niet lang nadat de merken Kia en Hyundai samensmolten in 1998 werd namelijk een stappenplan ontvouwd dat zo ambitieus was dat de auto-industrie zijn lachen moest inhouden. Eerst zouden ze de betrouwbaarheid op het niveau van Toyota willen hebben, vervolgens zouden ze de vormgeving en de kwaliteit van het interieur gaan aanpakken, daarna de garantieperiode enorm opschroeven en als laatste een flitsende designer inhuren om de auto’s ook visueel aantrekkelijk te maken.

Het grappige is dat Kia dat precies deed, ook met de Sorento. De eerste modellen waren een soort Mercedes M-Klasse-klonen: fantasieloos, met een interieur dat genoeg hard plastic bevatte om een halve oceaan te bevuilen en de uitstraling had van een Wibra-vestiging. Stukje bij beetje evolueerde het model echter, geheel indachtig het meerjarenplan van de Koreanen. De kwaliteit ging omhoog, het interieur werd mooier, de garantieperiode werd verlengd naar zeven jaar en nu, als laatste stap, liet men de auto ontwerpen door iemand die wél met de nodige emotie een potlood kan vasthouden.

Het leidde tot een model dat er meer dan aanvaardbaar uitziet. De welvingen in de flanken en motorkap, de geprononceerde voorzijde met zijn brede bek en de boos kijkende koplampen maken van de Sorento een indrukwekkende verschijning. Hooguit de naar de zijkant weglopende achterlichten en de moeilijke hoeken van het achterste zijruitje hadden wat ons betreft niet gehoeven. Moeilijk doen om het moeilijk doen: het past niet bij dit merk, dat ook en vooral bij Nederlanders zeer populair is.

De Sorento is (ook) ontworpen voor de Amerikanen en dat is duidelijk zodra je achter het stuur plaatsneemt. De stoelen zijn super breed en comfortabel met warme en koude ventilatie en de bekerhouders hebben het formaat van een emmer voor je drive-thru koffie. Ook heeft de auto meer oplaadpunten dan zitplaatsen. Tien tegen zeven. Inclusief USB-poorten in de zijkanten van de voorstoelen. Slim. Wanneer je met de richtingaanwijzers aangeeft dat je naar links of rechts afslaat, krijg je camerabeeld van de dode hoek te zien op je instrumentarium. Ook slim.

De Sorento helt in de bochten wel wat over, maar niet overdreven. De besturing voelt prettig aan en ook buiten de gebaande paden voelt de auto zich op zijn gemak. Kia heeft de speciale modus voor terreinrijden nieuw ontworpen en nu zijn er rijprogramma’s voor sneeuw, modder en zand. De aandrijflijn past zich vervolgens automatisch aan de ondergrond aan om de tractie te maximaliseren. Het zicht rondom is uitstekend en je kijkt op een modern dashboard, dat er dankzij de rechtopstaande luchtroosters een beetje Volvo-achtig uitziet. Dat geldt overigens ook voor de rechtopstaande achterlichten. De draaiknop van de automaat kennen we dan weer van Jaguar.

Positief is het feit dat de bediening van de ventilatie niet in het touchscreen is opgenomen, negatief is dat de bodem van de deurvakken niet zijn bekleed met vloerbedekking, waardoor er dingen kunnen gaan rammelen. Toch is het luxueus genoeg aan boord. Zo zijn de achterportieren voorzien van bekerhouders. En flessenhouders. En jaloezieën. De vloer op de middelste zit-rij is mooi vlak en de stoelen op de middelste zijn desgewenst verwarmd. Ze kunnen desgewenst elektronisch worden gekanteld en verschoven voor gemakkelijke toegang tot de optionele derde zit-rij.

Daar is zelfs plek voor volwassenen, al zal je ze geen plezier doen wanneer ze daar moeten plaatsnemen voor een vakantietrip. De Sorento heeft in vijfpersoons configuratie een 910 liter grote kofferbak en kan als zevenzitter 821 liter verstouwen. Wanneer bij de zevenzits uitvoering alle stoelen in gebruik zijn, bedraagt de capaciteit van de kofferbak 187 liter. Met neergeklapte tweede en derde rij stoelen is er bij de vijfpersoons uitvoering 2.085 liter bagageruimte beschikbaar. Bij de zevenzitter gaat het om maximaal 1.996 liter. De vijfpersoons Sorento Hybrid weegt 1.741 kilo. Met een derde rij stoelen is de auto nog eens 42 kilo zwaarder.

De Koreaanse SUV is in eerste instantie leverbaar als hybride met als basis een 180 pk sterke 1.6 turbo-benzinemotor. De elektromotor levert nog eens 60 pk, wat leidt tot een systeemvermogen van 230 pk en dat is meer dan genoeg, ook bij een zware auto als deze. De trekkracht bedraagt maximaal 350 Netonmeter. Het accupakket is slechts 1,49 kWh groot, waardoor dit model niet volledig elektrisch kan rijden, maar wel prettige elektrische ondersteuning biedt op de snelweg wanneer er weinig vermogen wordt gevraagd.

Later volgt een stekker-hybride uitvoering. Deze PHEV heeft dezelfde 1.6 T-GDi motor, maar krijgt een systeemvermogen van 265 pk. Het lithium/ion accupakket is 16,6 kWh groot. Om de prijs relatief laag te houden, wordt de Kia standaard geleverd met voorwielaandrijving. 4x4 is tegen meerprijs leverbaar. Het geremde trekgewicht is minimaal 1.650 kilo. Een zestraps automaat is standaard. De prijslijst begint bij €44.965. Een dieselvariant wordt in Nederland niet leverbaar.

Volvo? De Sorento doet in een aantal opzichten denken aan een Volvo XC90 en dat is vast niet toevallig. Het merk heeft een verleden van modellen die vol zitten met verwijzinkjes en verwijzingen naar rechtstreekste concurrenten. Tot voor kort nam het merk daarbij vooral de Duitse Drie als voorbeeld, maar nu Volvo ook tegen het premium-segment aanschurkt, ziet Kia de Zweden vast ook als lichtend voorbeeld. Zeker is wel: wil je een grote auto maar niet persé die 390 pk sterke aandrijflijn van de Volvo, dan ben je met de 44.965 euro van de Kia een stuk goedkoper uit dan bij Volvo, waar de prijslijst van de XC90 begint bij €83.995. Daarbij moet worden aangetekend dat die prijs van 44.965 dus niet de plug-in hybride is van Kia. De prijs van dat model is nog niet bekend.

