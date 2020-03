De nieuwe Kia Sorento: waarom mega-SUV’s een comeback maken

Voor de duidelijkheid: Kia brengt geen volledig elektrische versie van de nieuwe Sorento op de markt. Die rolt blijft voorlopig voorbehouden aan de e-Niro en e-Soul, de wel zonder verbrandingsmotor leverbaar zijn. Bij de flink grotere Sorento zet het Zuid-Koreaanse autoconcern in semi-elektrische aandrijving: de 4.81 meter lange auto wordt leverbaar als hybride en als stekkerhybride. Een diesel staat niet langer op de lijst.

In het geval van de hybride Sorento werkt een 1,6-liter benzinemotor samen met een 60 pk (44 kW) sterke elektromotor, die samen goed zijn voor een systeemvermogen van 230 paardenkrachten (169 kW) en een maximum trekkracht van 350 Newtonmeter. De andere versie, de plug-inhybride dus, krijgt een groter accupakket dat je aan de laadpaal kunt opladen. Daarmee wordt de Sorento een soort parttime elektrische auto. Hoeveel kilometers de nieuwe Sorento op z’n stroom kan rijden, is op dit moment nog niet bekend.

Volledig scherm Meer informatie over de Sorento met stekker (plug-inhybride) volgt later © Kia

Verbruik onbekend

Jammer genoeg rept Kia ook nog met geen woord over de verbruikscijfers van de beide Sorento-versies. Terwijl dat juist interessant is, want dankzij de elektromotoren zouden de grote familie-SUV’s een stuk zuiniger moeten zijn dan voorheen. Het hogere verbruik is namelijk de reden dat dit soort auto’s uit de gratie is geraakt: de bijkomende hoge CO2-uitstoot levert in ons land automatisch een hogere aanschafprijs op en dat maakt deze modellen voor veel mensen niet langer de moeite waard.

Zeker in het geval van de komende plug-inhybride is de CO2-uitstoot (en dus het theoretische brandstofverbruik) veel lager dan dat van de andere versie, dus die zal het meest interessant zijn. Op papier stoot zo’n stekkerhybride al gauw minder dan 50 gram CO2 per kilometer uit, en dat drukt de aanschafprijs aanzienlijk. Om die reden keren steeds meer grote SUV’s terug in de Nederlandse showrooms. Zo is ook de Ford Explorer binnenkort terug van weggeweest; ook dat grote Amerikaanse model krijgt een stekker, waardoor hij betere kansen heeft in ons land.

Volledig scherm De Sorento is een zogenoemde fullsize SUV: van voor tot achter meet hij maar liefst 4.81 meter © Kia

32% ruimer

Rond 2002 was de (naar verhouding) lage aanschafprijs één van de redenen dat het eerste type Kia Sorento een groot succes was in Nederland. Voor een fractie van de prijs van bijvoorbeeld een Mercedes M-klasse of BMW X5 reed je een net zo grote familie-auto met veel ruimte, comfort en een stoere uitstraling. Dat gaf die auto, ondanks z’n Koreaanse afkomst en relatief onbekende merknaam, toch heel wat aantrekkingskracht.

Met de ruimte zit het ook bij de komende generatie wel snor, als we Kia moeten geloven. Het ‘hoogwaardige interieur biedt nog meer ruimte dan vorige generaties van de Sorento’. Zo slikt de versie met vijf zitplaatsen standaard al 910 liter bagage, terwijl de variant met zeven zitplaatsen (tegen meerprijs leverbaar) 32 procent meer ruimte biedt dan voorheen. Volgens z’n makers is de Sorento één van de ruimste zevenzitters in zijn segment. Naar verwachting staat de nieuwe Kia aan het einde van de zomer in de showrooms.