De nieuwe Subaru Forester herkent zijn eigenaar via gezichtsherkenning

De apparatuur kan zien of de bestuurder naar zijn of haar telefoon kijkt of zich heeft omgedraaid om de kinderen op de achterbank te controleren. Als de auto merkt dat een botsing dreigt - via twee andere naar voren gerichte camera's die constant de weg voor de auto in de gaten houden - klinkt er een waarschuwingssignaal om de aandacht van de bestuurder te trekken.

Het is de eerste keer dat gezichtsherkenningstechnologie beschikbaar is in een betaalbare auto. Lexus heeft weliswaar sinds 2012 gezichtsherkenning in zijn hybride GS, maar dat systeem is alleen bedoeld om vermoeidheid te detecteren. Andere merken als Volkswagen en Mercedes gebruiken gevoelige stuursensoren om te detecteren of de bestuurder slaperig wordt. De Subaru-technologie is alleen standaard in de duurste uitvoeringen. In de toekomst zal de camera voor gezichtsherkenning kunnen detecteren of een bestuurder het bewustzijn heeft verloren en in staat zijn om de auto volledig tot stilstand te brengen.