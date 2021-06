De storm die over Leersum trok bracht Bernadette roem en betekende tevens haar einde

Video's Nog wéken opruimen in Leersum na hevige storm: ‘Ik dacht even dat de wereld aan het vergaan was’

21 juni Het gaat nog dagen en misschien wel weken duren voordat álles is opgeruimd in Leersum, waar het noodweer vrijdag een spoor van vernieling achterliet. Inwoners van het dorp zijn geschrokken en treuren om het verlies van het bos, dat voor een groot deel is weggevaagd: ,,Ik ben er nog steeds stil van. Dit had wel eens heel anders kunnen uitpakken.”