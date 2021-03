De Toyota Aygo krijgt een opvolger en dit gaat hem worden

De Toyota Aygo, de afgelopen jaren een van de meest verkochte auto's van Nederland, krijgt een opvolger. Dat is groot nieuws, want Peugeot en Citroën, die jarenlang klonen van de Aygo verkochten, durven niet meer in dit soort piepkleine, goedkope auto's te investeren.