De vergeten stamvader van de Bentley Bentayga en Rolls-Royce Cullinan

Bentley onthulde in 1994 namelijk al de Dominator, een luxe vierwielaangedreven Sport Utility. De concept car was gebouwd op een Range Rover-chassis.

Sultan van Brunei

De destijds rijkste man van de wereld heeft meer dan honderd Rolls Royces en was in de jaren '90 verantwoordelijk voor ongeveer de helft van de omzet van Rolls-Royce. Er werden speciaal voor hem zes Dominators gebouwd in verschillende kleuren. Ze kostten drie miljoen pond per stuk, wat destijds net genoeg was om een faillissement van Bentley te voorkomen.