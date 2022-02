Deelscooters vooral gebruikt door fietsers en ov-reizigers: ‘Ik gebruik hem uit luiheid’

Skoda Enyaq nu ook als Coupé, kan een caravan van 1.400 kg trekken

De elektrische Skoda Enyaq is nog geen jaar op de markt, maar was de laatste maanden van 2021 de best verkochte elektrische auto van Nederland. Zojuist is de coupé-versie onthuld, met goed nieuws voor caravanliefhebbers. De achterwielaangedreven Coupé’s mogen 1.200 kg trekken, de versies met vierwielaandrijving kunnen 1.400 kg achter de trekhaak hebben.

31 januari