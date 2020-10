Designer gunt iconische Citroën DS een tweede leven

Lee is van mening dat de SUV’s van vandaag emotieloos zijn. Volgens hem is dit dan ook ,,hét moment om de legende van de DS te laten herleven, als een volledig elektrisch model.”

De moderne interpretatie van de DS behoudt in ieder geval zijn iconische lijnen, met bedekte achterwielen vanwege de luchtweerstand. Maar de chromen accenten die in de tijd van het Franse stijlicoon zo populair waren, ontbreken. De typische dubbele koplampen van de latere DS herleven weer wel, dankzij hedendaagse led-techniek. Ook krijgt de auto meer spoorbreedte achter en ligt hij lager bij de grond dan zijn voorganger.

Levensvatbaar?

Met de regelmaat van de klok wagen Photoshopspecialisten zich aan moderne interpretaties van oldtimers. De kans dat zoiets het levenslicht ziet, is nagenoeg nihil. Ook in dit geval is de toekomst van het ontwerp ongewis. Lee is op geen enkele manier verbonden aan Citroën of het dochtermerk van de Franse autobouwer dat tegenwoordig onder de naam DS door het leven gaat. En moederbedrijf PSA heeft geen concrete plannen om de oorspronkelijke DS ooit een comeback te gunnen.