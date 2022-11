Deze 15 automodellen zien we nooit meer terug

INTERVIEW ‘Europese Unie maakt auto's onbetaal­baar’

Carlos Tavares, de topman van het grote Stellantis-autoconcern dat onder meer Opel, Peugeot, Fiat en Jeep voert, vreest dat nieuwe auto’s onbetaalbaar worden voor het grote publiek. Dat is voor een groot deel de schuld van ‘idioot strenge regels’ vanuit de Europese Unie, waarschuwt hij. ‘Persoonlijke mobiliteit dreigt een luxe te worden en dat mag niet gebeuren. Als ik nu autokoper was, zou ik in opstand komen.’

10 november