Deze 70 jaar oude Lelijke Eend kost net zo veel als een nieuwe Porsche 911

Slechts 694 stuks zijn er gebouwd van de 2CV Sahara. Er zijn er zo'n honderd van over en slechts 30 in rijdbare conditie. Verzamelaars smullen van deze aantallen en daarom is de kans groot dat deze 70 jaar oude Lelijke Eend meer gaat opbrengen dan een splinternieuwe Porsche 911. Twee jaar geleden werd namelijk een soortgelijk exemplaar verkocht voor 145.000 euro door veilinghuis Artcurial, exclusief veilingkosten.

Volledig scherm © Bonhams

Twee motoren

Naast de zeldzaamheid helpt de bijzondere techniek ook mee, want om vierwielaandrijving mogelijk te maken, is deze Eend voorzien van twee motoren. De auto is dus niet 12 pk sterk, maar 24. Dat komt al wat meer in de buurt van een Porsche 911. De Sahara heeft eigenlijk alles dubbel. Hij heeft twee contactsleutels, twee benzinetanken (onder de voorzetels, apart te vullen via een tankdop in een uitsparing in de deuren) en zelfs twee versnellingsbakken met vier versnellingen. Je bedient ze wel beiden via dezelfde pook.

Volledig scherm © Bonhams

900 euro nieuw

Een standaard 2CV weegt 540 kilogram en deze vierwielaangedreven terreinwagen weegt slechts 200 kilogram meer. Je kan zelf kiezen of je één dan wel beide motoren gebruikt, wat meteen ook wil zeggen dat je kan opteren voor voor- vier- of achterwielaandrijving. In 2015 is dit exemplaar compleet gerestaureerd, wat toch aardig in de papieren is gaan lopen. Bovendien: 70 jaar geleden was het ook al geen koopje, want met een nieuwprijs van zo'n 900 euro was de Sahara tweemaal zo duur als een standaard 2CV. De veiling is op 11 mei en de voorzichtige schatting is dat de auto tussen de 80.000 en 120.000 euro gaat opleveren.