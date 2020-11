Deze Amerikaanse 'redneck’-hobby is schadelijker dan VW's dieselschandaal

Het gaat bij coal rolling om aftermarket aanpassingen die van diesel-pick-ups ware roetmachines maken. Vooral in Amerikaanse staten in het zogeheten Midwesten is het een populaire hobby, zeker als er een Tesla in de buurt is. De mensen die hierachter zitten hebben kennelijk weinig op met elektrische auto's, want er zijn veel voorbeelden te vinden van dieseltrucks die elektrische auto's door middel van coal rolling letterlijk in de schaduw zetten. Anderen laten hun auto's expres ‘roeten’ omdat de auto's er zogenaamd sneller van worden.