Deze auto gaat de concurrentie aan met de trein en het vliegtuig

De zelfrijdende auto met de naam 360c vereist geen enkele menselijke interactie. Je kunt desnoods slapend in een lekker bed je bestemming bereiken. Het conceptmodel is een volledig geautomatiseerd voertuig dat zijn passagiers van deur tot deur kan brengen. Zo vermijd je de rit naar het station of de luchthaven, alsmede veiligheidscontroles en wachttijden.

Volledig scherm © Volvo

Aangezien het net een rijdend kantoor is - of een slaapkamer, of een thuisbioscoop, of waar je de ruimte ook voor wilt gebruiken - is de afstand tussen huis en werk volgens Volvo niet meer zo belangrijk. Werken of relaxen doe je gewoon lekker onderweg: deze auto beleef je als een tweede woning. In theorie zou de Volvo 360c aldus voor een minder overspannen woningmarkt kunnen zorgen.

Volledig scherm © Volvo

Wellicht draven de auto-ontwerpers met deze laatste theorie een beetje door, maar zeker is in elk geval dat de 360c een futuristische visie vormt op reizen in je eentje, als stel of met het gezin. Volvo gebruikt de conceptcar tevens om aandacht te vragen voor de noodzaak om een universele veiligheidsstandaard in te voeren voor de communicatie tussen zelfrijdende voertuigen.

Volledig scherm © Volvo

Want veiligheid is van oudsher belangrijk bij Volvo. Zo is de 360c erop gericht andere weggebruikers duidelijk te maken wat zijn intenties zijn, onder meer door combinaties van externe geluiden, kleuren, beelden en bewegingen. Verder worden de passagiers bij een eventuele crash in de slaapmodus extra beschermd. Volvo's ingenieurs bedachten hiervoor een speciale veiligheidsdeken in de slaapruimte die als driepuntsgordel werkt.

