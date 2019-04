Deze auto's maken hun eigenaren het gelukkigst

De Toyota Prius is een favoriet model onder eco-bewuste beroemdheden en taxichauffeurs, maar onderzoek suggereert dat nog veel meer mensen zouden moeten nadenken over de aanschaf van deze Japanse hybride. Dat komt doordat het model is uitgeroepen tot ‘meest bevredigende nieuwe auto om te bezitten’ in een toonaangevende enquête onder 14.000 Britse autobezitters met een auto die niet ouder is dan twee jaar.

Prius-rijders gaven hun auto een beoordeling van 93,22 procent in de nieuwste editie van de Driver Power-studie van Auto Express - hoger dan welke andere nieuwe auto dan ook. De Opel Astra bleek de minst bevredigende nieuwe auto. Opvallend is vooral dat zes auto's uit de top 10 hybrides, plug-in hybrides of volledig elektrische modellen zijn, wat aangeeft dat zodra bestuurders de stap maken van modellen die uitsluitend worden aangedreven door verbrandingsmotoren, ze kennelijk gelukkiger worden. De Prius versloeg nipt de Lexus IS, een auto die ook leverbaar is als hybride.

Steve Fowler, redacteur bij Auto Express, hierover: ,,De tevredenheid over hybride auto’s ligt op een historisch hoog niveau, met kopers die genieten van de voordelen van het lagere brandstofverbruik en de ontspannen rijervaring die deze auto’s bieden.” Verrassend genoeg was het een Alfa Romeo die voor het tweede jaar op rij de derde plek veroverde. De Giulia haalde een tevredenheidsscore van 93,00 procent. Een mooi resultaat voor Alfa Romeo, dat door velen wordt gezien als een merk dat bekend staat om het produceren van onbetrouwbare auto’s.”

Top 10 meest bevredigende auto's om te bezitten

1. Toyota Prius - 93,22%

2. Lexus IS - 93,19%

3. Alfa Romeo Giulia - 93,00%

4. Kia Sorento - 92,98%

5. Lexus RX - 92,87%

6. Skoda Kodiaq - 92,75%

7. Peugeot 3008 - 92,69%

8. Hyundai Ioniq - 92,67%

9. Lexus GS - 92,64%

10. Kia Niro - 92,63%

Bron: Auto Express Driver Power 2019-meting

De automobilisten werden ondervraagd over zaken als kofferruimte, brandstofverbruik, rijgedrag, de kwaliteit van het multimedia-systeem en de betrouwbaarheid. De Opel Astra scoorde in Engeland het slechtst. Kopers wisten kennelijk weinig positiefs te melden over dit model, dat in Groot-Brittannië tot voor kort uitstekend verkocht, maar de laatste tijd snel wegzakt qua verkopen.

Schokkend was ook de lage score van een groot aantal premium-merken. Dit was te wijten aan het grote aantal storingen bij dit soort auto's - met name bij grote SUV-modellen. Die worden terecht niet op prijs gesteld door mensen die grote sommen geld uitgeven om een ​​luxe auto te kopen. Zo meldde meer dan de helft (52 procent) van de BMW X3-eigenaren incidenten sinds ze de auto kochten, alsmede 44 procent van de eigenaren van een Mercedes-Benz GLC. Datzelfde gold voor ongeveer een derde van de eigenaren van een Land Rover Discovery Sport (33,8 procent), Jaguar XE (31,4 procent) en Jaguar F-pace (30,4 procent).

Top 10 minst bevredigende nieuwe auto’s om te bezitten