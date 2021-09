Deze bestuurder deed werkelijk alles fout én reed rond met 28.000 euro cash geld

De man reed met een takelwagen rond die niet verzekerd bleek. De Franse nummerplaat was ook nog eens ongeldig en de bestuurder had geen rijbewijs. Hij legde bovendien een positieve speekseltest af (voor alcohol- of drugsgebruik), verbleef illegaal in België én moest nog een celstraf uitzitten.

Bij verder onderzoek bleek ook een niet-gekeurde tachograafmeter in de wagen te zitten en gebruikte de bestuurder geen bestuurderskaart die in België nodig is voor het besturen van takelwagens. Er lagen ook goederen in zonder geldig vervoersdocument.

Waarom hij zoveel cash in zijn voertuig had liggen, kon hij niet verklaren. Het geld werd in beslag genomen en de takelwagen is getakeld voor verder onderzoek. De verdachte is naar de gevangenis gebracht.

