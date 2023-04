Deze brandweerauto blust elektrische auto’s op spectaculaire wijze

Elektrische auto’s mag je lang niet in elke parkeergarage onder een appartementencomplex parkeren. Dat heeft niet alleen te maken met het vaak hogere gewicht van elektrische auto’s, waarop oudere parkeergarages wellicht niet zijn berekend. De angst voor brandende accu's speelt eveneens een rol. Het Engelse Prospeed Motorsport komt nu met een brandweerwagen die volgens het bedrijf ideaal is voor het blussen van dit soort branden in parkeergarages.

De Hiload 6x6 Rapid Intervention Vehicle (RIV) is een zeswielige gevaarte dat is gebouwd op basis van een Toyota Hilux. Met zijn hoogte van 1,85 meter is-ie ongeveer net zo hoog als een Range Rover. De blusauto kan daardoor - in tegenstelling tot een traditionele brandweerwagen - wél de meeste parkeergarages in.