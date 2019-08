Deze compacte SUV ontstijgt zijn klasse

Net als bij Audi hebben de SUV’s van Skoda allemaal de letter Q in hun naam. Maar waar ze bij Audi beginnen met de letter Q, staan ze bij Skoda aan het einde. Kodiaq en Karoq eindigen met een Q en dat geldt ook voor de nieuwe Kamiq, waarmee het van oorsprong Tsjechische merk zijn SUV-trio heeft gecompleteerd. Net als bij zijn grote broers komt de naam van de kleine SUV uit de taal van de Inuit – een volk dat leeft in Noord-Canada en Groenland. Het betekent zoiets als ‘tweede huid’.

Die huid van de Kamiq wordt gekenmerkt door vouwen in carrosserie en motorklep die ‘m een enigszins stoere uitstraling geven. Het is tevens de eerste Skoda waarbij de led-dagrijlichten zich boven de standaard koplampen bevinden. De auto staat iets hoger op zijn wielen dan een standaard Skoda en de achterzijde oogt best dik, maar om de auto daarom een SUV te noemen, gaat wel wat ver. De zitpositie is minder hoog dan je zou verwachten. Over de rest van het verkeer heenkijken kun je bijvoorbeeld vergeten en in- en uitstappen gaat beter dan bij een sedan, maar toch minder soepel dan je zou verwachten.

Skoda is rijkelijk laat met zijn compacte SUV. Concurrenten Renault en Peugeot zijn met respectievelijk de Captur en 2008 al toe aan de tweede generatie en ook concerngenoten Seat en VW zijn al enige tijd op de markt met hun Arona en T-Cross. Maar de Kamiq heeft een troef. Zijn wielbasis is met 2,65 meter net zo lang als die van de veel grotere Scala en zijn carrosserie is maar liefst 13 centimeter langer dan deze stalgenoten. Sterker nog: de Kamiq is zelfs één centimeter langer dan de veel duurdere en in een klasse hoger opererende Volkswagen T-Roc. Bovendien is de markt voor compacte SUV’s de afgelopen twee jaar met 13 procent gegroeid in Europa, dus er valt nog best wat te verdienen met de Kamiq.

Het is vooral de wielbasis die de Kamiq een voorsprong geeft op zijn concurrenten. Want waar veel auto’s in deze klasse op de achterbank plaats bieden aan kinderen en ondermaatse volwassenen, kunnen uit hun krachten gegroeide pubers met een lengte tot twee meter hier met groot gemak een goede zitplaats vinden. De instap is eenvoudig door de grote en ver openende deuren en het ruimtegevoel is helemaal groot wanneer het glazen panoramadak wordt aangekruist. Daarachter is dan nog plek voor 400 liter bagage onder de elektrisch te bedienen bagageklep, of 1395 liter met de achterbank neergeklapt.

De Skoda zit traditioneel gezien vol slimmigheden als een paraplu in de deur, een ijskrabber achter het tankklepje en een handig ingebouwd tuutje voor het bijvullen van de ruitenwisservloeistof. Ook klappen bij de deuren automatisch plastic beschermstukken om de portierranden, zodat deze niet beschadigen wanneer je uitstapt in een krappe ruimte. Helaas was Skoda niet zo slim om te kiezen voor een verschuifbare achterbank. Dat is jammer, want met 400 liter scoort de Kamiq gemiddeld in deze klasse. Wel weer praktisch is de optionele neerklapbare voorstoel, zodat ook voorwerpen met een lengte tot 2,4 meter meegenomen kunnen worden.

Het interieur is netjes, opgeruimd en onberispelijk afgewerkt. Het doet nergens goedkoop aan en de stoelen zitten uitstekend. Ook praktische details als de parkeertickethouder op de voorruit en talloze aflegmogelijkheden ontbreken niet. Er zijn twee mogelijkheden voor infotainmentsystemen en de auto ondersteunt Apple CarPlay en Android Auto. Het enige onhandige wat we ontdekten, is het feit dat er voor meer of minder ventilatie geen aparte draaiknop is, maar dat je dit via het touchscreen moet opzoeken in het menu. Er is in totaal maar liefst 26 liter bagageruimte beschikbaar in het interieur.

Er zijn twee benzinemotoren en een diesel leverbaar. Wie het milieu een warm hart toedraagt, kan op termijn aardgas (CNG) tanken in combinatie met een 90 pk sterke 1.0 motor. Wij reden met de 115 pk sterke 1.0 driecilinder TSI en die motor doet zijn werk naar behoren. De motor is trillingvrij en klinkt allang niet meer als zijn bromtol-achtige voorgangers en verliest pas bij echt doortrekken in de versnellingen iets van zijn beleefde voorkomen. De trekkracht houdt echter niet over, iets wat het ergste doet vrezen voor de 95 pk sterke instapper. De Kodiaq doet het uitstekend op de snelweg. Het onderstel is stil en zolang het wegdek niet al te pokdalig is, rolt de auto soepel en stil. Pas boven de 140 km/u begin je de rijwind echt te horen. In de bochten geef je het al snel op om sportief te rijden, maar de auto helt nauwelijks over en stuurt prima.

Wie meer sportiviteit wil, kan tegen geringe meerprijs kiezen voor het sportonderstel, waarmee de auto centimeters dichter op het asfalt komt te liggen. Er is ook een 150 pk sterke viercilinder 1.5 TSI en dieselrijders kunnen kiezen voor een 1,6-liter viercilinder diesel die ook 115 pk sterk is, maar die met 250 Newtonmeter aanzienlijk meer trekkracht genereert. De motoren zijn gekoppeld aan een zeventraps DSG-bak of een handgeschakelde vijf- of zesbak. Beide schakelvarianten doen hun werk naar behoren. Hooguit is de door ons gereden benzinemotor niet echt geneigd om vlot toeren te maken, maar dat ligt vermoedelijk aan de krachtbron zelf. Vierwielaandrijving is op deze ‘SUV’ niet leverbaar.

