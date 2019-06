Deze elektrische auto is de allersnelste op de Nürburgring

Wanneer een autofabrikant een record verbreekt op de Nordschleife, is het wereldnieuws in autoland. Vandaag verbrak de ID.R het record voor elektrische auto's met een tijd van 6:05.336. Daarmee heeft dit sportieve model de vorige recordtijd van de Nio EP9 met 40 seconden verbeterd. Coureur Romain Dumas, normaal in dienst van Porsche, zat achter het stuur. Hij verbrak ook al het Pikes Peak Hill Climb-record vorig jaar met dezelfde auto. Voor de Nürburgring moest Volkswagen het voertuig licht aanpassen. Om de topsnelheid sneller te bereiken, veranderde het merk het energiebeheersysteem en ook de downforce werd verbeterd.

De I.D. R is ‘slechts’ 680 pk sterk, terwijl de vorige recordhouder, de Nio EP9, dankzij zijn vier elektromotoren 1341 pk sterk is. Het toont het belang aan van de aerodynamica en het effectief gebruik van het beschikbare vermogen. De I.D. R is een speciaal gebouwde racewagen, terwijl de Nio technisch gezien een straatauto is, ook al is er nog geen een uitgeleverd aan een klant.