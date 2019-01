Deze elektrische Honda is binnenkort te koop

Honda laat weten dat de wereldpremière van het voertuig plaatsvindt tijdens de Autosalon van Genève, de grote internationale autoshow die van 7 tot 17 maart wordt gehouden. De fabrikant heeft enkel nog een vroege ontwerpschets van de auto gepubliceerd; meer informatie over het ontwerp en de eigenschappen is nog niet verstrekt.

De fabrikant meldt dat deze nieuwe elektrische auto past in de eigen visie op elektrische auto’s. Volgens deze visie committeert Honda zich om er zorg voor te dragen dat twee derde van alle Europese verkopen tegen 2025 ‘geëlektrificeerde technologie’ zal bevatten.

Op basis van de vrijgegeven schets lijkt het te gaan om een relatief compacte elektrische auto. Volgens Honda staat bij het nieuwe voertuig functionaliteit centraal en vertoont het overeenkomsten met de eerder getoonde Urban EV Concept. Dit is een elektrische conceptauto die Honda in 2017 presenteerde. Maar die conceptauto, die vooralsnog niet op de markt is verschenen, vertoont qua uiterlijk weinig overeenkomst met de schets van de nieuwe auto.