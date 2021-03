Deze elektro-Kia verslaat Ferrari’s én is handig op de camping

Autofabrikant Kia heeft vandaag meer details van de EV6 onthuld. Heet nieuws is de komst van een GT-variant: de topversie trekt sneller op dan menig supersportwagen maar kan ook een caravan van 1600 kilo trekken, meer dan 405 kilometer rijden per laadbeurt én andere elektrische apparaten opladen. Bovendien kan onze autoredactie als eerste de prijzen melden: de Kia EV6 wordt leverbaar vanaf 44.595 euro.

Kort nadat Hyundai de Ioniq 5 presenteerde, komt concerngenoot Kia nu met een eigen model op basis van dezelfde vooruitstrevende elektrotechniek. De EV6 is eveneens een grote gezinsauto met plek voor vijf personen en veel bagage: met bijna 4.70 meter is hij zelfs nog iets langer dan de Hyundai, terwijl de Ioniq 5 zo’n zes centimeter hoger is. Die elektrische auto baarde onlangs nog opzien met zijn enorm lange wielbasis (de afstand tussen de voor- en achterwielen) van maar liefst drie meter. Bij de Kia EV6 staan de wielen tien centimeter minder ver uit elkaar, maar volgens het Koreaanse merk biedt ook deze SUV nog altijd een flinke hoeveelheid binnenruimte.

Volledig scherm De nieuwe GT-versie van de Kia EV6. © Kia

In de achterbak past bijvoorbeeld minimaal 520 liter bagage terwijl er in de neus een tweede bagageruimte zit met plek voor de laadkabel en één à twee weekendtassen. Voor het eerst geeft Kia nu ook de technische specificaties van de EV6 vrij: zoals verwacht komen die sterk overeen met die van de nagenoeg identieke Ioniq 5, al tovert Kia een onverwachte verrassing uit de hoge hoed in de vorm van een extra sportieve GT-uitvoering. Deze snelle topversie beschikt over twee elektromotoren die in totaal 430 kilowatt (ofwel 584 pk) leveren, een indrukwekkend aantal voor een gezinsauto in de middenklasse.

In een veelzeggende publiciteitsvideo laat Kia zien wat die kracht betekent voor de prestaties: tijdens een drag race tegen diverse sportwagens trekt de EV6 GT in 3,5 seconden op van 0 naar 100 kilometer per uur, waarbij hij onder meer een Lamborghini Urus, een Porsche 911 Targa 4 en een Ferrari California T weet te verslaan. Volgens Kia krijgt de GT bovendien een topsnelheid van 260 kilometer per uur, terwijl de andere varianten van de EV6 (en de Ioniq 5) elektronisch zijn begrensd op 185 kilometer per uur. Bij de wat praktischer ingestelde Hyundai ontbreekt een dergelijke sportieveling, al is de sterkste Ioniq 5 met 306 pk eveneens bovengemiddeld krachtig.

Volledig scherm De Kia EV6 komt in september. © Kia

GT vanaf 63.595 euro

Hoewel de GT-versie een duidelijk statement maakt dat Kia hogerop wil, zegt de topman van het merk nadrukkelijk dat ‘Kia geen onbetaalbare auto’s wil gaan maken’. Echter, onze autoredactie heeft de prijzen van de EV6 al weten te achterhalen en nu blijkt dat Kia voor de snelle GT minimaal 63.595 euro vraagt. Dat is geen koopje, maar gezien de specificaties en de complete uitrusting (inclusief heuse kuipstoelen) is dit bedrag wel concurrerend. Ter vergelijking: de topversie van de Hyundai Ioniq 5 moet al 58.000 euro kosten, terwijl een concurrent zoals de 408 pk sterke Volvo XC40 P8 minstens 54.000 euro kost en de aanstaande Tesla Model Y begint bij 64.000 euro.

Opmerkelijk genoeg komt de sterkste EV6 pas in het vierde kwartaal van 2022 op de markt. Aangezien Kia groot is geworden met relatief betaalbare modellen, zijn de voordeligere uitvoeringen toch interessanter voor de meeste mensen. Die versies komen vanaf komende september al naar Nederland. De instapversie (vanaf 44.595 euro) heeft alleen achterwielaandrijving, een vermogen van 125 kilowatt (170 pk, 350 Newtonmeter koppel) en een accupakket van 58 kilowattuur, goed voor een verwacht rijbereik van 400 kilometer per laadbeurt.

Volledig scherm De Kia EV6. © Kia

Wie verder wil rijden kan ook kiezen voor het grotere accupakket van 77,4 kWh, dat naar verluidt voldoende is voor een praktijkbereik van ‘meer dan 510 kilometer’. In combinatie met alleen achterwielaandrijving levert die versie een vermogen van 168 kilowatt (228 pk), terwijl er ook een tweede motor tussen de voorwielen kan worden ingebouwd. Bij die vierwielaangedreven EV6, die vanwege het hogere gewicht ongeveer 20 kilometer minder ver komt, stijgt het motorvermogen naar 239 kilowatt ofwel 325 pk. De twee motoren zijn samen bovendien goed voor 605 newtonmeter koppel, wat voor een flinke bak trekkracht zal zorgen. Mede hierdoor is deze EV6 in staat om geremde aanhangers van maximaal 1600 kilo te trekken.

Wie nu al 100 euro aanbetaalt kan een voorreservering laten vastleggen op een EV6; via die speciale website van de Nederlandse importeur valt bovendien te zien dat de auto meteen ook als sportiever aangeklede GT-Line beschikbaar komt. Die versie is leverbaar met het grote accupakket en wijkt af van het standaard model door middel van een iets gewijzigde buitenkant met sportievere bumpers, specifieke elementen in het interieur en elektrisch verstelbare voorstoelen (compleet met ligstand om een dutje te doen, bijvoorbeeld tijdens het laden). Deze versie kost minimaal 56.895 euro.

Volledig scherm Het interieur van de Kia EV6 GT. © Kia

Slim en snel laden

Over dat laden gesproken: deze Kia loopt – net als zijn broertje van Hyundai – voorop op het gebied van snelladen, dankzij een elektrisch boordsysteem dat op 800 volt draait. Daardoor kan je volgens Kia in zo’n vierenhalve minuut maar liefst 100 kilometer bereik bijladen, terwijl laden van 10 tot 80 procent capaciteit slechts 18 minuten duurt. Daarvoor moet je weliswaar wel bij een enorm sterke laadpaal met 350 kilowatt staan en daar zijn er nog niet zo veel van, maar dankzij deze technologie kan de EV6 een stuk sneller laden dan vrijwel al zijn directe concurrenten. Laden aan een openbaar laadpunt of een wallbox thuis gaat overigens ‘gewoon’ met 11 kilowatt, wat betekent dat de grote accu in maximaal zeven uur weer helemaal vol is.

Nog een andere slimmigheid van deze Kia is de zogenoemde Vehicle-to-Load-voorziening (kortweg V2L). Vlak bij de achterbank zit een ingebouwd stopcontact waarmee je allerlei apparatuur kunt opladen met maximaal 3,6 kilowatt dankzij de energie in de accu’s van de auto. Denk aan ‘gewone’ alledaagse zaken zoals een laptop, maar ook aan een grote koelbox op de camping, een elektrisch pompje voor je luchtbed of aan een e-bike.

Volledig scherm De Kia EV6 in GT-Line-uitvoering, onder meer te herkennen aan de aangepaste bumpers. © Kia

Met een speciale adapter kan dit ook vanaf de laadpoort aan de buitenkant, die geschikt is voor zogenoemd ‘bidirectioneel’ laden. Hiermee is de EV6 bijvoorbeeld in staat om stroom over te pompen in andere elektrische auto’s en kan hij – in de toekomst – zelfs dienst doen als noodstroomvoorziening voor thuis. Met een volgeladen accu kan de EV6 volgens Kia een 55-inch flatscreen televisie 24 uur lang van energie voorzien.

EV1 tot EV9

De Kia EV6 gaat vanaf juli 2021 in productie en wordt vanaf september geleverd aan de eerste eigenaren. Deze nieuwe elektrische auto is trouwens het begin van een waar offensief aan e-modellen van Kia: de komende jaren introduceert het merk uit Zuid-Korea zeven modellen zónder brandstofmotor, die allemaal de afkorting EV (uiteraard een afkorting van Electric Vehicle) in hun naam krijgen. Volgens een topman van Kia gaat de kleinste van het stel EV1 heten, terwijl het grootste model zal luisteren naar de naam EV9. De EV6 zit qua formaat dus net iets boven het midden.

Voor deze nieuwe generatie e-modellen hebben Hyundai en Kia een speciaal platform ontwikkeld (E-GMP), feitelijk een soort accuskateboard met grote wielen waar diverse modellen op kunnen staan. Het voordeel van zo’n bodemplaat is onder meer dat de vloer ín de auto ook volledig vlak kan zijn, waardoor je veel meer ruimte om je heen hebt. Opvallend genoeg kiest Kia voor een ‘klassieke’ middentunnel in de EV6, terwijl de Hyundai Ioniq 5 over een in lengte verschuifbare opbergmodule beschikt. Op het dashboard staat bovendien een groot scherm (opgebouwd uit twee modules) dat lichtjes om de bestuurder heen buigt, terwijl dat in de Hyundai recht is. Dat verschil toont eens te meer aan dat de twee auto’s verschillende kopergroepen proberen aan te spreken: waar de Ioniq 5 wat praktischer is, wil de EV6 graag het sportievere familielid zijn.

Volledig scherm Zo ziet de Kia EV6 in standaard uitvoering eruit. © Kia

